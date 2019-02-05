"Феникс" расправляет крылья: новая грузовая "лошадка" ВВС Франции

15 января многоцелевой транспортный самолет (MRTT) Phnix, которому пророчат роль новой рабочей "лошадки" ВВС Франции, расправил крылья, выполнив свою первую оперативную миссию. Об этом на своем сайте сообщило военное ведомство страны.

А330 Phnix ("Феникс") пролетел почти 11 часов, следуя курсом с домашней базы в Сен-Дени до Индийского океана, где к нему присоединились два истребителя Rafale. Далее воздушные суда направились на аэродром в Джибути. 17 января машина вылетела обратно во Францию в сопровождении тех же истребителей, попутно осуществляя их дозаправку в воздухе.

Благодаря своей универсальности А330 Phnix заменит два типа техники в парке французских ВВС: американские самолёты-заправщики C135 и KC135 и стратегические транспортники A310 и A340. Предполагается, что к 2023 году во флот будет поставлено 12 единиц "из запланированных 15. Данные цифры указаны в военной программе страны, рассчитанной на 2019-2022 годы, однако минобороны настаивает на ускорении поставок.

Источник изображения: https://www.defense.gouv.fr

"Феникс" предназначается для поддержки воздушной составляющей ядерной компоненты страны и проекции силы на международной арене. При этом ожидается, что он будет привлекаться при проведении спасательных операций.

Новое авиаизделие создано на базе коммерческого самолета Airbus A330, который ранее был модифицирован для удовлетворения особых требований военных и в основном использовался минобороны в качестве топливозаправщика. Этот тип самолета уже находится на вооружении нескольких союзников Парижа.

Первая грузовая "лошадка" ВВС Франции - "Феникс" - поступила в распоряжение ВВС Франции 19 октября 2018 года. Помимо этого, 27 сентября второй A330 после завершения его преобразования в военный самолет типа Phnix впервые расправил крылья, совершив свой испытательный полет на площадке завода Airbus в испанском городе Хетафе. Ожидается, что он будет передан минобороны в 2019 году.