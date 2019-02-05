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05.02.2019
Военное обозрение

Ил-76 может стать новым AWACS Phalcon: самолёты ДРЛО для Индии

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Самолет ДРЛОиУ А-50У
Самолет ДРЛОиУ А-50У.
Источник изображения: Минобороны РФ

Индийское правительство близко к тому, чтобы закрыть сделку по приобретению двух дополнительных самолетов с системой раннего предупреждения и контроля AWACS Phalcon. Дополнительные "Фальконы" собирались закупить еще в 2016-м году, однако министерство финансов тогда заблокировало сделку, посчитав что сумма, которую предполагалось заплатить за два новых самолета, является слишком высокой.

На данный момент стоимость заявленной сделки составляет около 800 млн. долл. Это не первый контракт на AWACS Phalcon, который заключает Индия. Ранее в рамках трехстороннего соглашения, заключенного между Нью-Дели, Россией и Израилем, в Индию было поставлено три самолета ДРЛО этой марки. Базовой машиной для индийского АВАКСа стал Ил-76, на котором и было установлено израильское оборудование. Самолеты были переданы в период 2009-2011 гг.

Газета The Times of India, пишущая о сделке, не сообщает информацию, станет ли Ил-76 базовым самолетом и в этом соглашении. Однако в статье особо подчеркивается обеспокоенность местного министерства обороны ситуацией, которая сложилась на данный момент. Индия обладает лишь пятью самолетами ДРЛО: тремя "Фальконами" и двумя машинами местного производства.


Китайский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-2000. Источник: www.militaryphotos.net.

В то же время у Китая и Пакистана, основных противников индусов, наблюдается явное превосходство в подобных системах. КНР является обладателем примерно 30-ти машин подобного типа, таких как KJ-2000 (как и "Фалькон", он создан на базе 76-го Ильюшина), KJ-200 и KJ-500.

Пакистан же, в свою очередь, обладает 8 самолетами ДРЛО, включая китайские ZDK-03 AWACS, а также шведские Saab-2000 AEW&C. Кроме того, в 2017-м Пакистан заключил контракт со Швецией на поставку трех Saab-2000 AEW&C в дополнение к четырем имеющимся (по некоторым данным один из самолетов был полностью уничтожен в ходе нападения террористов 16 августа 2012-го года) и, по сведениям The Times of India, ожидает новых поставок из Китая.

Израиль и Россия являются одними из основных экспортеров оружия в Индию. Хотя "Фалькон" представляет собой пример удачной кооперации двух стран, в основном они выступают на этом рынке в качестве конкурентов. В частности, в тендере на поставку стрелкового оружия в индийскую армию.

04.02.2019
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Страны
Израиль
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Швеция
Продукция
KJ-2000
Saab 2000
Shaanxi Y-8
Ил-76
Компании
SAAB
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