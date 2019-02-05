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05.02.2019
Интерфакс-АВН

Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности возглавил заместитель гендиректора ЦНИРТИ Сизяков

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Логотип ФГУП "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И Берга".

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Заместитель гендиректора по космическим и авиационным системам Центрального научно-исследовательского радиотехнического института (ЦНИРТИ) имени Берга Николай Сизяков возглавил ФКП "Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности" (НИЦ РКП).

"Исполняющим обязанности генерального директора НИЦ РКП с 4 февраля 2019 года назначен Николай Сизяков, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по космическим и авиационным системам ЦНИРТИ им. А. И. Берга", - сообщает госкорпорация "Роскосмос".

Таким образом, своего поста лишился Олег Галайда, занимавший этот пост с 2017 года.

Н.Сизяков родился в 1955 году, окончил Военный инженерный институт имени Можайского в 1979 году. Проходил службу в Вооруженных силах СССР и России. Занимал должность первого заместителя гендиректора ФГУП "ЦЭНКИ". До февраля 2019 года занимал пост заместителя генерального директора по космическим и авиационным системам ЦНИРТИ им. А. И. Берга.

04.02.2019
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИРТИ
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