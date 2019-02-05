ВМС Индонезии получат БЛА "СканИгл" в 2019 году

ЦАМТО, 4 февраля. Командование ВМС Индонезии рассчитывает в 2019 году получить 6 разведывательных БЛА "СканИгл" компании Insitu, которые безвозмездно передаются США в рамках американской "Инициативы обеспечение безопасности на море в регионе ЮВА" (Maritime Security Initiative – MSI).

Как сообщает Angkasa Review, беспилотники поступят в распоряжение 700-й эскадрильи Военно-морского авиационного центра (Puspenerbal). Помимо Индонезии, в рамках программы MSI БЛА "СканИгл" также получили Малайзия, Филиппины и Вьетнам.

О намерении США реализовать "Инициативу обеспечения безопасности на море в регионе ЮВА" впервые в 2015 году объявил министр обороны США Эштон Картер в ходе Международной конференции по безопасности в АТР "Диалог Шангри-Ла". Данный проект направлен на повышение потенциала в сфере обеспечении безопасности на море стран-партнеров США в регионе, включая Малайзию, Индонезию, Филиппины и Вьетнам.

В частности, Индонезия стремится в рамках MSI расширить возможности по патрулированию территориальных вод, ведению разведки и техническому обслуживанию оборудования. Конечной целью мероприятий является обеспечение возможности защиты территориальных вод и экономических ресурсов, поддержание региональной безопасности и стабильности.

Помимо ВМС Индонезии, помощь в рамках программы MSI получит Береговая охрана страны.

Длина БЛА "СканИгл" составляет 1,2 м, размах крыла – 3,1 м, вес – 22 кг. Он может оборудоваться полезной нагрузкой различных типов, включая стабилизированные электронно-оптические камеры, длинноволновые инфракрасные датчики и РЛС X-диапазона, которые позволяют оператору отслеживать стационарные и подвижные цели в любое время суток. Тип датчиков, которые будут установлены на предназначенных для ВМС Индонезии БЛА, пока не раскрывается.

Максимальная продолжительность полета БЛА составляет более 24 ч, скорость – 60 узлов, практический потолок – 3000 м.

Запуск "СканИгл" осуществляется с использованием пневматической катапульты. БЛА не имеет шасси и посадка производится либо с использованием системы "СкайХук" (Skyhook), либо "на фюзеляж" (на суше на площадку размерами не менее 100х600 футов).

В Азиатско-Тихоокеанском регионе БЛА "СканИгл" также приняты на вооружение ВМС Сингапура. В настоящее время они применяются на корветах класса "Виктори".