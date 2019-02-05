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05.02.2019
ЦАМТО

Компания Babcock Shipyard завершила модернизацию первого тральщика класса "Сандаун" ВМС Эстонии

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Тральщик "Адмирал Кован"
Тральщик "Адмирал Кован" ВМС Эстонии.
Источник изображения: Fact Military

ЦАМТО, 4 февраля. На предприятие компании Babcock Shipyard в Розит (Шотландия) завершилась модернизация первого из трех минных тральщиков класса "Сандаун", ранее приобретенных ВМС Эстонии из состава британского флота.

По информации Jane's Navy International, после проведенного в Розит ремонта, проходившего с июля по декабрь 2018 года, тральщик "Адмирал Гован" возвратится в Эстонию для запланированных на май испытаний в Северном море.

Второй тральщик, "Сакала" (ранее "Инвернесс"), прибыл на предприятие Babcock для проведения работ по модернизации в декабре 2018 года. Третий корабль серии, "Уганди" (ранее "Бридпорт"), должен прибыть в конце весны 2019 года. Как планируется, все работы по ремонту и модернизации будут завершены к концу сентября 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, модернизация проводится по контракту стоимостью около 30 млн. евро (35 млн. долл.), подписанному в 2016 году с выбранной генеральным подрядчиком компанией Thales. Компания Babcock выступает в качестве субподрядчика. Thales отвечает за внесение изменений в проект корабля, выработку требований, приобретение и интеграцию оборудования и систем, управление работами по модернизации и проведение заводских и приемочных испытаний.

Пакет модернизации включает поставку новых навигационных систем, гидроакустических систем "Тип 2193" (заменит Sonar 2093), систем боевого управления и контроля M-CUBE (заменит NAUTIS 3). Проект также предусматривает создание информационного центра противоминной борьбы и оказание Thales помощи в подготовке эстонских специалистов для его работы.

Реализация программы расширит возможности эстонского флота в сфере противоминной борьбы. Выполненные ремонтные работы позволят снизить затраты на эксплуатацию, а установка нового оборудования повысит эффективность проводимых операций.

Восемь минных тральщиков класса "Сандаун", построенных на верфи Vosper Thornycroft, вошли в состав ВМС Великобритании с 1993 по 2002 гг. Три корабля были переданы эстонским ВМС в соответствии с условиями контракта общей стоимостью около 800 млн. крон (около 51 млн. евро), подписанного между оборонными ведомствами Эстонии и Великобритании в сентябре 2006 года.

Длина тральщика класса "Сандаун" составляет 52,5 м, ширина – 10,5 м, осадка – 2,3 м, полное водоизмещение – 484 т. Корабли способны развивать максимальную скорость 13 узлов.

04.02.2019
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Страны
Великобритания
Уганда
Эстония
Компании
Babcock
Thales
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