В подготовку танкистов на Урале внедрены новые тренажерные системы

ЦАМТО, 4 февраля. В подготовку танкистов на Урале внедрены новые компьютерные и динамические тренажеры.

Инструкторы одного из крупнейших в Сухопутных войсках учебного центра, расположенного в поселке Еланский под Екатеринбургом, перед приемом на обучение нового потока курсантов завершили тренинги по вождению и стрельбе из вооружения танка.

В программе – полный цикл управления от виртуального танка Т-72 до реальной многотонной машины. Более 200 инструкторов будут с января в течение шести месяцев обучать молодых военнослужащих, большинство из которых призваны после окончания техникума или института.

Курсанты проходят обучение по 16 специальностям: механик-водитель, наводчик-оператор и командир боевой машины, разведчик, связист и другим. Полугодовой курс завершится сдачей выпускных экзаменов и присвоением квалификации.

Ежегодно Еланский окружной учебный центр готовит более 6 тыс. младших специалистов для Минобороны России и других силовых структур, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.