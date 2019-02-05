Войти
05.02.2019
ЦАМТО

В подготовку танкистов на Урале внедрены новые тренажерные системы

583
0
+2
Военные Уральской танковой дивизии. Архивное фото
Военные Уральской танковой дивизии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кондратюк

ЦАМТО, 4 февраля. В подготовку танкистов на Урале внедрены новые компьютерные и динамические тренажеры.

Инструкторы одного из крупнейших в Сухопутных войсках учебного центра, расположенного в поселке Еланский под Екатеринбургом, перед приемом на обучение нового потока курсантов завершили тренинги по вождению и стрельбе из вооружения танка.

В программе – полный цикл управления от виртуального танка Т-72 до реальной многотонной машины. Более 200 инструкторов будут с января в течение шести месяцев обучать молодых военнослужащих, большинство из которых призваны после окончания техникума или института.

Курсанты проходят обучение по 16 специальностям: механик-водитель, наводчик-оператор и командир боевой машины, разведчик, связист и другим. Полугодовой курс завершится сдачей выпускных экзаменов и присвоением квалификации.

Ежегодно Еланский окружной учебный центр готовит более 6 тыс. младших специалистов для Минобороны России и других силовых структур, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

04.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Тренажерные системы
Проекты
Военные учения
ИТ
Похожие новости
08.02.2017
Основы военной мощи России: букварь для новой администрации (The National Interest, США)
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
27.07.2012
Разработчики и потребители УТС нашли "точки соприкосновения"
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
12.12.2006
Тренажеры как панацея
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 17:10
  • 48
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 05.02 16:55
  • 8
"Роскосмос" заявил о нехватке импортной электроники в космической отрасли
  • 05.02 16:21
  • 225
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 05.02 15:51
  • 18
Пока Россия говорит, чего добьется в космосе через 30 лет, Китай уже сделал
  • 05.02 15:50
  • 14
Проверенных в Сирии роботов берут на вооружение
  • 05.02 14:33
  • 3
Выходят на орбиту
  • 05.02 14:25
  • 6
Серова уверена, что женщины в космосе способны работать наравне с мужчинами
  • 05.02 14:23
  • 3
Концерн "Калашников" начал производство водолазной и патрульной версии катера БК-16
  • 05.02 14:12
  • 3
Угасание польской "оборонки" без мудрого советского руководства
  • 05.02 13:40
  • 5
Чем грозит миру демонтаж системы ядерного сдерживания
  • 05.02 13:40
  • 2
В России создадут аналог противотанкового комплекса Javelin
  • 05.02 13:31
  • 2
На космическом дроне могут "обкатывать" новые технологии, считает эксперт
  • 05.02 13:28
  • 30
Гражданский сверхзвуковой самолёт может быть спроектирован к 2026 году
  • 05.02 13:04
  • 1
Япония сожалеет в связи с прекращением действия ДРСМД - правительство
  • 05.02 12:13
  • 1
Россия уломала Европу на скрепу для "Фрегата"