Минобороны России и Роспатент подписали Соглашение о сотрудничестве

ЦАМТО, 4 февраля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и руководитель Роспатента Григорий Ивлиев 1 февраля подписали Соглашение о сотрудничестве в области защиты интеллектуальной собственности.

"Использование передовых разработок в создании отечественного оружия и практики применения войск дало мощный импульс развитию наших Вооруженных Сил, значительно повысило их боевые возможности", – сказал глава военного ведомства на церемонии подписания.

По словам Сергея Шойгу, именно сейчас, когда становится все больше современных систем вооружения, не имеющих аналогов в мире, вопросы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности приобретают особую актуальность.

"В этой работе мы намерены активно взаимодействовать с Роспатентом. Уверен, что наше Соглашение станет важным шагом в налаживании конструктивного сотрудничества в интересах укрепления обороны и обеспечения безопасности государства", – подчеркнул министр обороны.

В свою очередь, глава Роспатента отметил, что в Соглашении отражены основные вопросы сотрудничества двух ведомств.

По словам Григория Ивлиева, разработки, которые ведутся в оборонно-промышленном комплексе, имеют огромное значение для всей страны.

"Опытно-конструкторские работы, которые ведутся по заказу Минобороны, определяют технологическое развитие всей страны. Обеспечить правовую охрану результатов этой деятельности, внедрить их в гражданский оборот, закрепить их за Российской Федерацией – для нас общая задача", – отметил глава Роспатента.

По его мнению, "Соглашение сделает эту работу не просто эффективной, а очень эффективной".

Работа Минобороны России с Роспатентом особенно активизировалась несколько лет назад, когда в Вооруженных Силах были созданы научные роты. В настоящее время в 16 научных ротах проходят военную службу по призыву более 600 человек. На сегодняшний день ими получено более 110 патентов на изобретения, разработано около 1300 рационализаторских предложений, более 900 прикладных математических моделей, программно-моделирующих комплексов, алгоритмов специального программного обеспечения, опубликовано около 2800 научных статей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.