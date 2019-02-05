На космическом дроне могут "обкатывать" новые технологии, считает эксперт

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Многоразовый гиперзвуковой летательный аппарат, предназначенный для полетов в космосе, может быть использован для отработки перспективных технологий, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее в распоряжении РИА Новости появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.

Схема полета МЛД Источник изображения: © Предоставлено компанией "ИСОН"

"Пока речь идет о некоем концепте, и важно понимать, насколько эта вещь будет востребована гражданскими и военными структурами. Развитие проекта и его финансирование будет зависеть именно от этого", - сказал Коротченко РИА Новости.

С другой стороны, отметил эксперт, разработка "может быть использована для отработки перспективных технологий, материалов, в частности теплозащиты, так как на гиперзвуковых скоростях этот вопрос критический".

"В принципе, гиперзвуковые технологии сегодня востребованы, поэтому, очевидно, что такие проекты будут иметь свою нишу", - заключил Коротченко.

В Фонде "Сколково" РИА Новости сообщили, что разрабатываемый компанией "ИСОН" в интересах "Роскосмоса" многоразовый летный демонстратор оснащен собственной двигательной установкой для разгона до требуемых скоростей и использует на начальном этапе полета самолет-носитель. Это делает его многоразовым и дает возможность многократного повторения испытаний и повышения качества предварительной летной отработки.

Как рассказал агентству генеральный директор "ИСОН" Юрий Бахвалов, для производства данного летательного аппарата будут использоваться только серийные комплектующие российского производства, а двигатель беспилотник получит от разгонного блока "Бриз-М" - 14Д30.

Использовать аппарат для ударных целей не планируется. А отвечая на вопрос о том, будет ли предлагаться этот беспилотник на экспорт, собеседник отметил, что "планируются эксперименты в интересах зарубежных заказчиков".

Предполагается, что аппарат сможет летать на высотах до 160 километров при скоростях 7 махов или выводить космические аппараты на орбиту высотой до 500 километров. Каждый такой гиперзвуковой аппарат рассчитан не менее чем на 50 полетов.