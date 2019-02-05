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05.02.2019
РИА Новости

Шаманов ответил на предложения немецких депутатов убрать ракеты "за Урал"

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Владимир Шаманов
Владимир Шаманов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Предложение депутатов ФРГ убрать российские ракеты за Урал — абсолютно бесперспективная затея, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее RT сообщил, что немецкие парламентарии Родерик Кизеветтер из Христианско-демократического союза (ХДС) и Рольф Мютцених из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали Москву переместить ракеты 9М729 за Урал, чтобы радиус их действия не достигал Европы.

При этом они отметили, что переброска должна сопровождаться "строгим и продолжительным режимом контроля".

"Вместо того чтобы обратиться к своим коллегам по блоку <...>, чтобы НАТО не приближалась к границам России, нам пытаются с подачи своих покровителей делать ультиматум. <...> Мы будем делать то, что считаем нужным", — прокомментировал Шаманов.

Он также подчеркнул, что подобные заявления в отношения суверенного государства бестактны и возмутительны.

04.02.2019
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
9М729
Компании
ГАЗ Группа
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
05.02.2019 10:30
Пусть США уберут свои системы ПРО,с которых возможен запуск крылатых ракет Томагавк из Румынии и Польши в Португалию,а еще лучше на Бермудские острова ...
+1
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