Шаманов ответил на предложения немецких депутатов убрать ракеты "за Урал"

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Предложение депутатов ФРГ убрать российские ракеты за Урал — абсолютно бесперспективная затея, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее RT сообщил, что немецкие парламентарии Родерик Кизеветтер из Христианско-демократического союза (ХДС) и Рольф Мютцених из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали Москву переместить ракеты 9М729 за Урал, чтобы радиус их действия не достигал Европы.

При этом они отметили, что переброска должна сопровождаться "строгим и продолжительным режимом контроля".

"Вместо того чтобы обратиться к своим коллегам по блоку <...>, чтобы НАТО не приближалась к границам России, нам пытаются с подачи своих покровителей делать ультиматум. <...> Мы будем делать то, что считаем нужным", — прокомментировал Шаманов.

Он также подчеркнул, что подобные заявления в отношения суверенного государства бестактны и возмутительны.