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05.02.2019
Военно-промышленный курьер

Угасание польской "оборонки" без мудрого советского руководства

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Военнослужащий ВС Польши
Военнослужащий ВС Польши.
Источник изображения: vpk-news.ru

Высшие военные чиновники Польши обвиняются в развале ВПК

Советское руководство всячески способствовало развитию ВПК своих союзников. С помощью Москвы в ряде стран ОВД и СЭВ были построены заводы и фабрики производящие военную технику и оружие. Им передавалась проектная документация и оказывалась помощь в налаживании производства. 

В Москве полагали, что укрепление военно-промышленной мощи союзников усиливает возможности всего соцлагеря.

Во всех странах ОВД были созданы национальные ВПК, из которых особо выделялись чехословацкий, болгарский и польский. У США в этом вопросе подход диаметрально противоположный – они рассматривают своих союзников, как рынок сбыта своего вооружения. И в связи с этим их национальные ВПК рассматривают как своих конкурентов, как на внутреннем рынке страны-союзника, так и на международном.

Впрочем, случаются исключения – в работе болгарского ВПК, производящего оружие советско-российского стандарта на довольно качественном уровне, американцы заинтересованы, поскольку они используют его для вооружения мятежников и террористов на Ближнем Востоке и в других горячих точках планеты.

С чехами они просто ничего поделать не могли – чешские оружейники славились еще в Средневековье, Чехия была одной из главных оружейных кузниц Третьего рейха, а кое-какую военную технику чехословацкого производства закупал даже СССР. Чешское оружие хорошо известно в мире и неплохо покупается, причем не только террористами.

Польше, чья оборонная промышленность в социалистические времена так же была на достаточно высоком уровне, не повезло. И ее ВПК медленно, но верно приходит в упадок, и, по оценкам польских СМИ, находится "в плачевном состоянии".

Издание "Военное обозрение" сообщает, что в опубликованном в Rzeczpospolita материале Збигнева Лентовича указывается, что в 2017 году эффективность польской оборонной промышленности составляла лишь 39%.

Средняя же эффективность экономической отдачи от польских госпредприятий отрасли едва превысила 27 процентов. "По-прежнему нет возможностей для достижения долгосрочной прибыльности и быстрого улучшения позиций на мировом рынке, не говоря уже о повышении конкурентоспособности перед иностранными компаниями", - пишет автор.

Одной из причин происходящего, согласно данным доклада Польской промышленной палаты, является чехарда в руководстве польскими оборонными госпредприятиями: с 2014 по 2017 годы в государственном оборонном кластере пять раз менялся совет директоров по указанию Минобороны. Такими мерами МО, как утверждают его тогдашние представители, пытались обеспечить адекватное руководство, но успеха это не принесло. Нынешнее руководство страны уже определило виновников – ряд бывших высших чиновников оборонного ведомства уже задержаны и дают показания следственным органам. Как сообщают СМИ, их обвиняют в многомиллионной афере.

Подробности официально не сообщаются. Однако, инсайдерские источники отмечают, что речь, в том числе, идет и о взятках, с помощью которых продвигалось иностранное вооружение в ущерб польским производителям.

Борис Дмитриев

02.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Болгария
Польша
Россия
Словакия
США
Чехия
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3 комментария
№1
05.02.2019 11:07
Правительство Польши делало все,чтобы получить кредиты из США,но США дают кредиты только на закупку американского оружия..Польская промышленность США не нужна,это более чем очевидно...США нужен польский рынок,на который можно продавать американскую продукцию...Взамен США получают польское пушечное мясо,для своих военных авантюр,типа вторжения в Афганистан...
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№2
05.02.2019 11:31
Так пишут, как будто что-то плохое.
+2
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№3
05.02.2019 14:12
Угасание оборонки - расцвет экономики... нормальная закономерность.
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