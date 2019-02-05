Концерн "Калашников" начал производство водолазной и патрульной версии катера БК-16
Сообщается, что строительство новых модификаций уже ведется на заводе "Рыбинская верфь"
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Судостроительный завод "Рыбинская верфь" (входит в концерн "Калашников") начал производство двух новых модификаций катера БК-16, предназначенных для операций в морских прибрежных зонах - водолазной и патрульной. Об этом в понедельник сообщили Калашников Media.
"На судостроительном заводе "Рыбинская верфь", входящем в концерн "Калашников", началось строительство новых патрульных и водолазных модификаций катера БК-16. В настоящее время портфель заказов с учетом построенных, строящихся и законтрактованных катеров составляет 30 единиц", - говорится в сообщении.
Катера БК-16 предназначены для операций в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах, а также перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, борьбы с пиратством и терроризмом.
Транспортно-десантный БК-16 может быть оснащен четырьмя пулеметами калибра 7,62 мм в сочетании с боевым модулем, двумя пулеметами калибра 12,7 мм, либо с гранатометом калибра 40 мм. Максимальная скорость катера составляет 42 узла, экипаж - два человека, вместимость десанта - 19 человек.
Как отмечает Калашников Media, в зависимости от пожеланий заказчика концерн готов продолжить работу над различными вариантами катера под решение конкретных задач.
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Даже попытка прорыва катеров Украины к Керченскому мосту показала всю слабость и бесполезность катеров типа РапторУважаемый Flying squad, Вы не находите, что ставить в пример "попытку прорыва", а по сути блажь безответственных деятелей сей страны, несколько не логично. Тем более, что катера БК-16 имеют своё предназначение и оно (предназначение) не включает "попыток прорыва" куда-либо.
Для прорыва у нас есть другие силы-средства. Чего не скажешь о ВМФ Украины.
- Во вторых у него совсем другое предначначение а не служить мостовым охранником.
- В третьих он не занимался охраной того моста.
- В четвёртых Россия, .....цатая страна которая строит такие катера, и у всех стран нет нареканий. Концепция отличная.