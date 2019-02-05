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05.02.2019
ТАСС

Концерн "Калашников" начал производство водолазной и патрульной версии катера БК-16

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Катера Д-308 и Д-2110 проекта 02510 (БК-16)
Церемония подъема Военно-морских флагов на двух вошедших в состав Северного флота скоростных транспортно-десантных катерах Д-308 и Д-2110 проекта 02510 (БК-16) постройки АО "Рыбинская верфь". Североморск, 24.02.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

Сообщается, что строительство новых модификаций уже ведется на заводе "Рыбинская верфь"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Судостроительный завод "Рыбинская верфь" (входит в концерн "Калашников") начал производство двух новых модификаций катера БК-16, предназначенных для операций в морских прибрежных зонах - водолазной и патрульной. Об этом в понедельник сообщили Калашников Media.

"На судостроительном заводе "Рыбинская верфь", входящем в концерн "Калашников", началось строительство новых патрульных и водолазных модификаций катера БК-16. В настоящее время портфель заказов с учетом построенных, строящихся и законтрактованных катеров составляет 30 единиц", - говорится в сообщении.

Катера БК-16 предназначены для операций в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах, а также перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, борьбы с пиратством и терроризмом.

Транспортно-десантный БК-16 может быть оснащен четырьмя пулеметами калибра 7,62 мм в сочетании с боевым модулем, двумя пулеметами калибра 12,7 мм, либо с гранатометом калибра 40 мм. Максимальная скорость катера составляет 42 узла, экипаж - два человека, вместимость десанта - 19 человек.

Как отмечает Калашников Media, в зависимости от пожеланий заказчика концерн готов продолжить работу над различными вариантами катера под решение конкретных задач.

04.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
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3 комментария
№1
05.02.2019 10:48
Эти катера имеют слишком слабое вооружение,что не позволяет считать их ценными боевыми единицами...Даже попытка прорыва катеров Украины к Керченскому мосту показала всю слабость и бесполезность катеров типа Раптор
0
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№2
05.02.2019 11:17
Цитата, Flying squad сообщ. №1
Даже попытка прорыва катеров Украины к Керченскому мосту показала всю слабость и бесполезность катеров типа Раптор
Уважаемый Flying squad, Вы не находите, что ставить в пример "попытку прорыва", а по сути блажь безответственных деятелей сей страны, несколько не логично. Тем более, что катера БК-16 имеют своё предназначение и оно (предназначение) не включает "попыток прорыва" куда-либо.
Для прорыва у нас есть другие силы-средства. Чего не скажешь о ВМФ Украины.
0
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№3
05.02.2019 14:23
- Во первых это не Раптор.
- Во вторых у него совсем другое предначначение а не служить мостовым охранником.
- В третьих он не занимался охраной того моста.
- В четвёртых Россия, .....цатая страна которая строит такие катера, и у всех стран нет нареканий. Концепция отличная.
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