Концерн "Калашников" начал производство водолазной и патрульной версии катера БК-16

Церемония подъема Военно-морских флагов на двух вошедших в состав Северного флота скоростных транспортно-десантных катерах Д-308 и Д-2110 проекта 02510 (БК-16) постройки АО "Рыбинская верфь". Североморск, 24.02.2018.

Сообщается, что строительство новых модификаций уже ведется на заводе "Рыбинская верфь"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Судостроительный завод "Рыбинская верфь" (входит в концерн "Калашников") начал производство двух новых модификаций катера БК-16, предназначенных для операций в морских прибрежных зонах - водолазной и патрульной. Об этом в понедельник сообщили Калашников Media.

"На судостроительном заводе "Рыбинская верфь", входящем в концерн "Калашников", началось строительство новых патрульных и водолазных модификаций катера БК-16. В настоящее время портфель заказов с учетом построенных, строящихся и законтрактованных катеров составляет 30 единиц", - говорится в сообщении.

Катера БК-16 предназначены для операций в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах, а также перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, борьбы с пиратством и терроризмом.

Транспортно-десантный БК-16 может быть оснащен четырьмя пулеметами калибра 7,62 мм в сочетании с боевым модулем, двумя пулеметами калибра 12,7 мм, либо с гранатометом калибра 40 мм. Максимальная скорость катера составляет 42 узла, экипаж - два человека, вместимость десанта - 19 человек.

Как отмечает Калашников Media, в зависимости от пожеланий заказчика концерн готов продолжить работу над различными вариантами катера под решение конкретных задач.