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05.02.2019
Naked Science

Видео: SpaceX испытала двигатель гигантского корабля Starship

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Рисунок двигателя Raptor
Рисунок двигателя Raptor для корабля Starship.
Источник изображения: naked-science.ru

Компания Илона Маска опубликовала видео огневых испытаний двигателя, предназначенного для космического корабля Starship.

«Первый прожиг летного двигателя Raptor для корабля Starship! Горжусь блестящей работой команды SpaceX», — написал Маск в твиттере. Стоит сказать, что компания SpaceX и ранее тестировала двигатель Raptor.

Испытания прошли в городе МакГрегор, штат Техас. Их можно считать важным этапом к подготовке первого запуска комплекса Big Falcon Rocket.



Напомним, он включает в себя огромную первую ступень и пилотируемый космический корабль, который будет играть роль второй ступени.

На первой ступени планируют установить 31 двигатель Raptor, а на второй — семь. Главная отличительная особенность перспективного двигателя — применение топливной пары жидкий метан — жидкий кислород. На этом этапе эксперты считают ее наиболее перспективной. Первый запуск Big Falcon Rocket должен состояться в первой половине 2020-х.

04.02.2019
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принадлежат Naked Science
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SpaceX
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