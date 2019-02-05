Видео: SpaceX испытала двигатель гигантского корабля Starship

Компания Илона Маска опубликовала видео огневых испытаний двигателя, предназначенного для космического корабля Starship.

«Первый прожиг летного двигателя Raptor для корабля Starship! Горжусь блестящей работой команды SpaceX», — написал Маск в твиттере. Стоит сказать, что компания SpaceX и ранее тестировала двигатель Raptor.

Испытания прошли в городе МакГрегор, штат Техас. Их можно считать важным этапом к подготовке первого запуска комплекса Big Falcon Rocket.

Напомним, он включает в себя огромную первую ступень и пилотируемый космический корабль, который будет играть роль второй ступени.

На первой ступени планируют установить 31 двигатель Raptor, а на второй — семь. Главная отличительная особенность перспективного двигателя — применение топливной пары жидкий метан — жидкий кислород. На этом этапе эксперты считают ее наиболее перспективной. Первый запуск Big Falcon Rocket должен состояться в первой половине 2020-х.