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05.02.2019
Lenta.ru

Россия уломала Европу на скрепу для "Фрегата"

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Разгонный блок "Фрегат"
Разгонный блок "Фрегат".
Источник изображения: © Роскосмос

Европейский оператор космических пусков Arianespace сначала отклонил предложение российского предприятия "НПО Лавочкина" о ремонте разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру (Французская Гвиана) путем наложения "заплатки" и не дал согласие на проведение сварочных работ в "полевых условиях", а потом передумал. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Предложения предприятия-производителя разгонного блока "Фрегат" "НПО Лавочкина" о ремонте негерметичного сварного шва наложением бандажа из специального материала компанией Arianespace не приняты. Ведутся переговоры о возможности проведения сварочных работ, организации их на космодроме, но Arianespace выступает против этого и за проведение ремонта в заводских условиях", — сказал собеседник.

Источник добавил, что европейские специалисты сомневаются в возможности проведения работ надлежащего качества в условиях Куру. В случае если стороны не придут к компромиссу, разгонный блок придется отправлять на ремонт обратно в Россию.

Впоследствии источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что Arianespace согласилась на ремонт "Фрегата" в условиях космодрома Куру.

В январе стало известно, что запуск с Куру первых спутников системы глобального интернета OneWeb будет перенесен. Причиной этого названа аномалия (микроотверстие в магистрали с гелием) в разгонном блоке "Фрегат" ракеты "Союз-СТ-Б".

Производителем "Союз-СТ-Б" является самарский ракетно-космический центр "Прогресс", "Фрегата" — химкинское "НПО Лавочкина".

04.02.2019
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Страны
Гвиана
Россия
Франция
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Arianespace
НПО Лавочкина
Проекты
Ariane РН
ИТ
Союз-2 РН
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1 комментарий
№1
05.02.2019 12:13
Странно, сперва пишут что "о ремонте негерметичного сварного шва наложением бандажа из специального материала ", а затем: "названа аномалия (микроотверстие в магистрали с гелием) в разгонном блоке "Фрегат".
Что получается, две поломки или как?
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