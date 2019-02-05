Россия уломала Европу на скрепу для "Фрегата"

Европейский оператор космических пусков Arianespace сначала отклонил предложение российского предприятия "НПО Лавочкина" о ремонте разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру (Французская Гвиана) путем наложения "заплатки" и не дал согласие на проведение сварочных работ в "полевых условиях", а потом передумал. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Предложения предприятия-производителя разгонного блока "Фрегат" "НПО Лавочкина" о ремонте негерметичного сварного шва наложением бандажа из специального материала компанией Arianespace не приняты. Ведутся переговоры о возможности проведения сварочных работ, организации их на космодроме, но Arianespace выступает против этого и за проведение ремонта в заводских условиях", — сказал собеседник.

Источник добавил, что европейские специалисты сомневаются в возможности проведения работ надлежащего качества в условиях Куру. В случае если стороны не придут к компромиссу, разгонный блок придется отправлять на ремонт обратно в Россию.

Впоследствии источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что Arianespace согласилась на ремонт "Фрегата" в условиях космодрома Куру.

В январе стало известно, что запуск с Куру первых спутников системы глобального интернета OneWeb будет перенесен. Причиной этого названа аномалия (микроотверстие в магистрали с гелием) в разгонном блоке "Фрегат" ракеты "Союз-СТ-Б".

Производителем "Союз-СТ-Б" является самарский ракетно-космический центр "Прогресс", "Фрегата" — химкинское "НПО Лавочкина".