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05.02.2019
ТАСС

В России планируют создавать одежду из меняющей цвет маскировки для военной техники

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Маскирующее покрытие
Маскирующее покрытие для боевой техники и экипировки солдат на стенде "Ростеха" и ЦНИИТОЧМАШ на выставке в рамках форума "Армия-2018.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Отмечается, что электроуправляемое покрытие позволяет менять цвета и имитировать сложные графические изображения в зависимости от окружающей среды

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") рассматривает возможность выпуска линейки одежды из меняющего цвет и рисунок интеллектуального маскировочного покрытия для военной техники. Также материал могут использовать при создании рекламных носителей, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Технология разработана по заказу Минобороны в Центральном научно-исследовательском технологическом институте "Техномаш" (входит в Росэлектронику).

"На данный момент институт исследует возможности применения материала в гражданских отраслях и разрабатывает прототипы изделий. В перспективе технология может быть востребована для создания одежды или рекламных носителей", - сообщили в холдинге.

Как заявляли ранее в Ростехе, электроуправляемое покрытие для военных сможет в зависимости от окружающей среды менять цвета и имитировать сложные графические изображения, вплоть до листвы, колышущейся на ветру. Это позволяет бронетехнике с такой маскировкой или бойцам в "Ратнике" с нанесенным материалом оставаться незаметными для противника в оптическом диапазоне - техника и военные будут сливаться с фоном, который скопирует материал.

Прототип материала-хамелеона был впервые представлен на форуме "Армия-2018": демонстрировался шлем "Ратника" с таким покрытием. В госкорпорации отмечали, что использование покрытия не требует много энергии и вычислительных мощностей: при изменении окраски не чаще, чем раз в 1,5 секунды, будет тратиться 4-20 Вт на кв. м материала.

04.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ратник БЭВ
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
АРМИ-20XX
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