Рогозин сообщил Путину, что работа по "Сармату" ведется по графику

Ранее источник сообщил ТАСС, что летно-конструкторские испытания ракеты планируется начать с космодрома Плесецк во втором квартале 2019 года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Работа по новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракете РС-28 "Сармат" идет по графику. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи.

"По "Сармату", по боевой тематике, также доложу, мы работаем в графике", - отметил он.

На состоявшейся в субботу встрече с главами МИД РФ и Минобороны России Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу президент заявил об особом интересе к работам по производству "Сармата" и подготовке к его постановке на боевое дежурство.

Источник в оборонно-промышленном комплексе ранее сообщал ТАСС, что летно-конструкторские испытания "Сармата" планируется начать с космодрома Плесецк во втором квартале 2019 года. По его словам, в ходе испытаний с Плесецка и из расположения Ужурской дивизии в Красноярском крае всего планируется запустить несколько экспериментальных образцов, заявленный срок завершения испытаний - 2020 год. После будет выполнен один контрольный старт серийной ракеты, добавил источник.