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05.02.2019
ТАСС

Рогозин сообщил Путину, что работа по "Сармату" ведется по графику

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Владимир Путин и Дмитрий Рогозин
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Ранее источник сообщил ТАСС, что летно-конструкторские испытания ракеты планируется начать с космодрома Плесецк во втором квартале 2019 года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Работа по новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракете РС-28 "Сармат" идет по графику. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи.

"По "Сармату", по боевой тематике, также доложу, мы работаем в графике", - отметил он.

На состоявшейся в субботу встрече с главами МИД РФ и Минобороны России Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу президент заявил об особом интересе к работам по производству "Сармата" и подготовке к его постановке на боевое дежурство.

Источник в оборонно-промышленном комплексе ранее сообщал ТАСС, что летно-конструкторские испытания "Сармата" планируется начать с космодрома Плесецк во втором квартале 2019 года. По его словам, в ходе испытаний с Плесецка и из расположения Ужурской дивизии в Красноярском крае всего планируется запустить несколько экспериментальных образцов, заявленный срок завершения испытаний - 2020 год. После будет выполнен один контрольный старт серийной ракеты, добавил источник.

04.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Лавров Сергей
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Плесецк
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