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05.02.2019
Интерфакс-АВН

Япония сожалеет в связи с прекращением действия ДРСМД - правительство

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Переговоры России и Японии. Архивное фото
Переговоры России и Японии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Токио готов сотрудничать с США, Россией и Китаем по этой проблеме

Гонконг. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к обострению военного противостояния США и России, а также отрицательно повлиять на безопасности в Восточной Азии, заявил генсек японского правительства Есихидэ Суга.

"Прекращение действия договора вызывает сожаление", - сказал он на пресс-конференции в Токио.

Вместе с тем, по его словам, Токио "с пониманием относится к позиции США", поскольку "одна из сторон" договора не соблюдает его условия.

Е.Суга заявил, что производство и размещение запрещенных договором ракет "оказывает непосредственное влияние на безопасности в Восточной Азии".

"Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничать по этому вопросу с США, а также с Россией и Китаем", - подчеркнул генсек японского правительства.

В минувшую пятницу администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернутся к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным", - сказал В.Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - пояснил глава российского государства.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Во время второго срока президентства Барака Обамы в СМИ начали появляться материалы, в которых высказывались предположения, что Россия занимается разработкой ракеты в нарушение ДРСМД. Эту же линию продолжил и президент Дональд Трамп, позднее было озвучено название этой ракеты - 9М729.

20 октября прошлого года Д.Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях.

04.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
9М729
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Персоны
Барак Обама
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
РСМД
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1 комментарий
№1
05.02.2019 13:04
Цитата, q
"Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничать по этому вопросу с США, а также с Россией и Китаем", - подчеркнул генсек японского правительства.
А Китай заинтересован?
0
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