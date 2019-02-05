Прорывные технологии не втянут нас в гонку вооружений

Те комплексы вооружений, которые вызвали весьма болезненную реакцию на Западе, назвал наш Верховный главнокомандующий. Характер реакции объясняется тем, что в НАТО никак не ожидали, что российская оборонка способна на такой прорыв.

Наибольший ажиотаж в зарубежных СМИ вызвал гиперзвуковой комплекс "Авангард". Озвучены мнения неких экспертов о том, что это якобы чистой воды блеф. Таких гиперзвуковых ракет не может быть просто потому, что их нет в армии США, даже в опытном варианте.

На самом деле боевые блоки комплекса "Авангард", летающие с гиперзвуковой скоростью, - не блеф, а реализация на новом технологическом уровне еще советской разработки "Спираль". Напомним, в 1970-х годах в СССР создали космический истребитель под таким именем. Название было выбрано за характерный спуск истребителя на землю, который осуществлялся по баллистической спирали. И скорость при этом была гиперзвуковой. Испытания уникального по всем параметрам летательного аппарата прошли успешно. На вооружение его не приняли - наступало время разрядки.

Истребитель "Спираль" был создан для уничтожения любых космических объектов, летающих на околоземной орбите. А в США намного позже смогли создать лишь красочный кинофильм "Звездные войны".

Так что "Авангард" реально существует. А если потребуется, то Россия сможет возобновить и производство космических истребителей для расчистки околоземного пространства от всех потенциально опасных для нашей страны объектов. Будем надеяться, до этого не дойдет.

"Кинжал" - это реально существующий ракетный комплекс. Создавался он, как говорят люди осведомленные, под личным контролем президента страны. За основу была взята сухопутная ракета комплекса "Искандер". В итоге получился высокоточный авиационный ракетный комплекс, способный поражать все наземные и подземные объекты потенциального агрессора, а вдобавок и авианосцы. По словам экспертов, ракета "Кинжала", снаряженного обычной - не ядерной - боеголовкой, попадает точно в корпус авианосца, даже идущего с большой скоростью, и разваливает его на части. Напомним, и эти ракеты тоже летят к цели с гиперзвуковой скоростью.

Основное преимущество "Посейдона" - безграничная дальность плавания и неограниченная глубина погружения

Так что по гиперзвуковому оружию Россия опередила весь мир, и это сомнению не подлежит.

Самый загадочный объект - подводный необитаемый аппарат с ядерной энергетикой, название которому выбрал народ, "Посейдон". Многие решили, что это торпеда огромного калибра, оснащенная чуть ли не стомегатонным ядерным зарядом, которую подгонят к берегам США и взорвут. Действительно, такую идею когда-то предлагал академик-ядерщик Сахаров.

Между тем у "Посейдона" совсем другие задачи. Естественно, они не озвучены, можно лишь предполагать. АНПА - автономные необитаемые подводные аппараты - создавались в СССР для прокладки трасс для атомных субмарин-ракетоносцев. Сегодня все эти маршруты Пентагону хорошо известны. "Посейдоны", скорее всего, смогут выбрать новые подводные трассы с учетом многочисленных датчиков подводного движения, которые Пентагон разместил по всему Мировому океану.

Основное преимущество "Посейдона" - безграничная дальность плавания и неограниченная глубина погружения. В России испытаны на прочность корпуса подводных аппаратов, способные погружаться на глубину 14 километров. Для справки: глубина Марианской впадины около 11 километров.

Впрочем, нельзя исключать, что один из "Посейдонов" со стомегатонной ядерной боеголовкой ляжет у побережья США, став оружием судного дня, и нападение на Россию превратится в самоубийственную авантюру.

Лазерный комплекс ПВО-ПРО под именем "Пересвет" - тоже одна из тайн оборонки. И это хорошо. На что способен этот комплекс, не знает никто. Давным-давно в нашей стране были созданы лазеры, способные уничтожать даже космические объекты. В эпоху разрядки их уничтожили. Возможно, "Пересвет" - реинкарнация того лазерного оружия. Пусть это будет тайной.

Американцы выходят из Договора по РСМД, заявив, что начнут создавать наземные комплексы с дальностью пуска ракет более чем в 500 км. Наши "Калибры" морского базирования летают на дальность в несколько тысяч километров и поражают цели очень точно. Приземлить их большого труда не составит. Ракеты "Калибр" на колесном шасси могут стать в строй Российской армии очень скоро.

Более того: ни в одной армии стран НАТО нет сухопутных мобильных стратегических ракет типа "Тополя" и тем более "Ярса". Дальность полета их ракет - более десяти тысяч километров. Нет никаких технических проблем снизить дальность полета до 2500 км, увеличив многократно количество боевых частей ракеты. Так что не стоит Вашингтону будить лихо, пока оно тихо.

Сергей Птичкин