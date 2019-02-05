Фото: У США появился розовый ядерный бомбардировщик

В Сети появились фото стратегического бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer с необычной кабиной, окрашенной в розовый цвет. Столь экстремальный тюнинг боевого самолета - дело рук экипажа и, похоже, это первый подобный прецедент в истории американской военной авиации, пишет The Drive.

Уникальные снимки сделал голландский авиационный фотограф Роелоф-Ян Горт во время посещения британской авиабазы Файрфорд, где базируются несколько "Лансеров", прилетевших на учения НАТО Baltic Operations.

- Красный интерьер кабин больше напоминает личный транспорт злодея из "Звездных войн", чем строгий серый дизайн кокпитов ВВС США, - пишет военный обозреватель издания Тайлер Рогоуэй.

Бомбардировщик принадлежит к 34-й бомбардировочной эскадрилье с авиабазы Эллсуорт в Южной Дакоте. Ее отличительной чертой является красная полоса на киле, поэтому окраска кабины в схожие тона может быть проявлением корпоративного духа, рассказал источник в летном сообществе. В американской боевой авиации допускается использование наклеек, лозунгов и цветных полос для придания кабинам индивидуальности, но впервые к делу подошли столь основательно и скрупулезно. Кокпит B-1B выглядит так, словно был окрашен на заводе.

- Похоже, это старания командира экипажа, - предположил собеседник издания.

B-1 Lancer -американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. На вооружении с 1984 года. По компоновке B-1 напоминает Ту-160, но уступает российскому самолету по боевым характеристикам.

Антон Валагин