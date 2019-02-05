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05.02.2019
Российская газета

В России создадут аналог противотанкового комплекса Javelin

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Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin
Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin.
Источник изображения: © Фото : Public domain

Российский ОПК займется созданием нового единого противотанкового ракетного комплекса, реализующего принцип "выстрелил-забыл". Информация об этом содержится в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации - 2018", опубликованном Главным ракетно-артиллерийским управлением Минобороны РФ.

В ближайшей перспективе планируется проведение работ по созданию единых носимого и многоцелевого самоходного ПТРК, обеспечивающих возможность пуска ракеты из малоразмерных неподготовленных помещений и огневых фортификационных сооружений, говорится в документе. Это позволит эффективно использовать комплекс в урбанизированной местности и существенно расширит боевые возможности данного класса вооружения, обеспечив возможность поражения в ближней тактической зоне широкого спектра движущихся и неподвижных целей.

Заявленные характеристики комплекса идентичны американскому ПТРК FGM-148 Javelin. Технология "мягкого пуска" - маршевый двигатель ракеты включается на безопасном для оператора расстоянии, - позволяет применять ПТРК из закрытых помещений. Принцип "выстрелил-забыл" обеспечивается корреляционным анализом с помощью постоянно обновляемого шаблона цели. Перед запуском ракеты командное устройство делает эталонный снимок цели в оптическом и ИК-диапазонах. Изображение передается в головку самонаведения ракеты, которая постоянно отыскивает на местности объекты, подходящие под шаблон.

В идеальных условиях вероятность захвата цели таким способом довольно высока - 96 процентов. Но ГСН можно сбить с толку при помощи тепловых ловушек, маскировки цели защитными покрытиями и завесами, рассеивающими тепло устройствами. Российские военные хорошо знают об этом недостатке Javelin и наверняка позаботятся о том, чтобы его обойти.

Хорошо зарекомендовавший себя в вооруженных конфликтах последнего времени российский ПТРК "Корнет" использует другой принцип наведения: ракета управляется лазерным лучом. В последних версиях частично реализован принцип "выстрелил-забыл" за счет автоматического захвата и сопровождения цели, но при этом она должна оставаться в поле зрения пускового устройства до попадания ракеты. Также "Корнет" может преодолевать активную защиту танков, стреляя двумя ракетами с минимальным интервалом. КАЗ реагирует на первую угрозу и не успевает переключиться на вторую.


 Антон Валагин

04.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Javelin ПТРК
Корнет
Компании
Минoбороны РФ
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2 комментария
№1
05.02.2019 09:49
Цитата, q
В ближайшей перспективе планируется проведение работ по созданию единых носимого и многоцелевого самоходного ПТРК,
Блин, я то думал что работы вовсю идут, а их только ПЛАНИРУЮТ в ближайшей перспективе!
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№2
05.02.2019 13:40
А как же распиаренный ПТРК Гермес?

В Сирии уже испытали и на вооружение Ка-52  приняли Гермес-А

Его изначально проектировали как единый общевойсковой и для Сухопутных войск и для авиации и для флота....

К чему плодить очередной зоопарк?
сотня Ка-52 будет летать с Гермесом
Сотня Ми-28НМ будет с Хризантемой
Ми-8 и Ми-35  будут со Штурм В
Пехота с Корнетом
Моряки вообще без всего.....
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