Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом

Разработанная в Омске на базе среднего танка Т-54 57-мм зенитная самоходная установка ЗСУ-57-2 успешно участвовала во множестве военных конфликтов. Среди них можно упомянуть боевые действия во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, Ирано-Иракскую войну, а также события в бывшей Югославии и Сирии.

Если с современными самолетами данная боевая машина уже не могла полноценно бороться, то в работе по наземным целям ей до сих пор практически нет равных. Не зря же ее прозвали "адской молотилкой".

Неудивительно, что свои варианты ЗСУ-57-2 пытались создать за рубежом. Например, КНР в самом начале 80-х годов удалось заполучить несколько таких самоходок от одной из арабских стран, предположительно от Ирака.

После тщательного изучения было решено создать собственный вариант. В отличие от исходного образца, боевое отделение получило крышу и стало полностью герметичным.

В качестве шасси выбрали выпускавшийся в то время китайской военной промышленностью танк Тип 69-II.

Если советская машина весила 28 тонн, то самоходная зенитка из КНР - уже 31 тонну. Машина производилась в небольших количествах и, кроме НОАК, по некоторым данным, эксплуатировалась иракцами.

Еще одной страной, решившей вооружиться 57-мм ЗСУ, стала КНДР. В Стране утренней свежести спаренную установку таких орудий разместили по-советски - в открытой башне. А вот шасси было местным, внешне напоминающим своим корпусом использующееся на "Шилке", правда, с совершенно другими, более мощными катками.

"Адской молотилке" по-северокорейски в НАТО было присвоено обозначение М1985 - по году, когда ее впервые увидели. Ее неоднократно демонстрировали на военных парадах в Пхеньяне. Учитывая общую закрытость страны, неизвестно, насколько она распространена в сухопутных войсках данного государства.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев