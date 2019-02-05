Появилось изображение российского гиперзвукового космического дрона

В интернете появилось изображение модели первого многоразового летательного аппарата, разрабатываемого в России. Речь идет о гиперзвуковом беспилотнике, который имеет один двигатель и способен летать как в атмосфере, так и в космосе.

Как сообщает РИА Новости, работу над созданием этого многоразового дрона ведет компания "ИСОН" для "Роскосмоса". Также агентство опубликовало схему, показывающую процесс выведения беспилотника на орбиту и его возвращение с использованием парашютной системы. Среди продемонстрированных этапов - взлет на самолете-носителе, выход в зону пуска и приведение пусковой системы в стартовое положение, отделение от самолета-носителя, разгон с использованием маршевого двигателя, вывод аппарата в зону эксперимента и полет в этой зоне, аэродинамическое торможение, спуск на парашюте и мягкая посадка.

Сообщается, что двигатель дрона предназначен для разгона, но начальный этап полета будет осуществляться благодаря самолету-носителю. Новый беспилотник сможет летать на высоте до 160 километров и при этом развивать скорость до семи махов. Кроме того, он способен выводить спутники на орбиту до 500 километров.

Аппарат является многоразовым и сможет выполнить не менее 50 полетов. В 2023 году предполагается провести пять летных испытаний нового дрона. Специалисты не исключают возможности экспортных поставок беспилотника.

Руслан Мельников