Новое фото колесной самоходки "Коалиция-СВ-КШ" появилось в Сети
Перспективные межвидовые артиллерийские комплексы значительно превзойдут по своим возможностям состоящие в настоящее время на вооружении САУ 2С19М2 и 2С3М3.
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Об этом рассказывается в материале Евгения Прокофьева и Владимира Шелехова "Основные направления развития организационно-штатной структуры соединений, частей и подразделений РВиА ВС РФ", опубликованном в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийское обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации".
В качестве иллюстраций к тесту приведены свежие фотографии новейших самоходок: гусеничной 2С35 "Коалиция-СВ", которая неоднократно участвовала на Параде на Красной площади, и менее известной 2С35-1 "Коалиция-СВ-КШ" на шасси КАМАЗ-6560.
Благодаря тому, что эта техника появится в войсках, артиллерийские подразделения повысят свои возможности в несколько раз. Например, существенно возрастет объем одновременно выполняемых огневых задач, также увеличатся размеры участков сосредоточенного, заградительного и сопроводительного видов огня.
Ожидается, что в боекомплектах данных машин появятся высокоточные боеприпасы нового поколения, реализующие принцип "выстрелил-забыл".
Также в приведенной публикации размещены изображения специальных комплексов на базе робототехнической платформы "Уран". Основным их отличием от принятых на вооружение является новая башня с оборудованием, оптимизированным для выполнения разведывательных задач. Один из вариантов вооружен восемью противотанковыми управляемыми ракетами "Атака".
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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