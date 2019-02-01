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01.02.2019
Российская газета

Видео: российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО

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Су-27 ВКС России
Су-27 ВКС России.
Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео красивого маневра Су-27 ВКС России: самолет жестко отогнал истребитель НАТО, подошедший слишком близко к правительственному самолету РФ.

Охрана "борта № 1" и других самолетов правительственного авиаотряда "Россия" - одна из обязанностей ВКС. Помимо статусных функций, истребители выполняют реальную боевую задачу: защитить вверенный борт от нападения с воздуха и земли. Причем любой ценой - если по охраняемому объекту выпущена ракета, пилот истребителя обязан подставить под удар свой самолет, рискуя жизнью.

В данном случае все обошлось: истребитель F-15 поспешно отвернул в сторону и отошел на почтительное расстояние. Если бы его пилот чуть замешкался, столкновение было бы неминуемо. Именно самоотверженность российского летчика, его готовность идти до конца и победить любой ценой вызвала восторг у зрителей.

- Это просто мощно. Прям вот мощь мощняцкая. Без лишних разговоров и реверансов, - написал Domichev.

- Парняга - стальной, - согласен с ним sergei_badyuk.

- Как красиво! Аккуратно и очень настойчиво, - восхищен diver_77.


 Антон Валагин

31.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
F-15
Су-27
Проекты
NATO
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