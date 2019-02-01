Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО

После презентации новейшего стратегического оружия России против него развернулась масштабная информационная кампания. Например, американцы уверяют, что их система ПРО способна сбить ракеты на гиперзвуке, которые уже в нынешнем году начнут поставлять в наши войска. Эксклюзивно для "Российской газеты" ведущие военные эксперты Генштаба Вооруженных сил и Минобороны России проанализировали, какими возможностями обладает наше прорывное оружие и есть ли у кого-либо шансы ему противостоять.

Материал подготовлен совместно Александром Хряпиным (доктор военных наук, ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ) и Олегом Пышным (кандидат технических наук, начальник отдела ЦНИИ Минобороны России).

Сенсоры - в космосе, антиракеты - в воздухе

Прорывные достижения России в области стратегических вооружений, подкрепленные серией успешных испытаний новейших образцов ударных и оборонительных комплексов, - это удар по имиджу США, как единственной военной сверхдержавы. Подтверждением этому служит достаточно болезненная реакция американской общественности и экспертного сообщества на сделанные в марте 2018 года президентом Российской Федерации В.В. Путиным заявления о создании в нашей стране новейших образцов вооружения.

Конечно, для американской администрации такая ситуация неприемлема, поскольку напрямую связана с неэффективной реализацией самого крупного в мире военного бюджета и, следовательно, некомпетентностью высшего военно-политического руководства США.

Чтобы понять озабоченности американского истеблишмента, давайте остановимся на новой концепции развития системы ПРО США. Она задумывалась как своеобразный ответ на военно-технические достижения России в области стратегических вооружений.

На основе анализа открытых источников можно выделить ряд ключевых моментов, принципиально отличающих новую концепцию развития ПРО США от действующей в настоящее время.

Конструкция и материалы корпуса планирующего крылатого блока позволяют ему выдерживать температуры до 1600 градусов Цельсия, а в отдельных зонах - до 2000 градусов

Во-первых, американцы официально признали, что конечной целью создания глобальной противоракетной системы является способность нейтрализации ракетных угроз всех типов, в первую очередь со стороны России и Китая. Таким образом, перечеркнуты все ранее сделанные заявления Вашингтона о ненаправленности создаваемой системы ПРО против России.

Во-вторых, новая американская концепция предполагает возврат к созданию ее космического эшелона. Он включает не только информационную составляющую (размещаемые на космических аппаратах сенсоры и датчики для обнаружения и сопровождения стартующих ракет и их боеголовок), но и ударные средства для поражения баллистических ракет на начальных стадиях полета.

В-третьих, в новой концепции Соединенными Штатами анонсировано создание противоракетных средств воздушного базирования, которая использует для перехвата стартующих ракет лазерное оружие. По замыслу разработчиков, такие средства наряду с ударным космическим эшелоном ПРО должны обеспечить поражение ракет еще до отделения от них боеголовок индивидуального наведения.

В-четвертых, в новом документе обоснована необходимость наращивания темпов закупок практически всех типов противоракетных комплексов, что уже нашло свое отражение в последнем военном бюджете США, принятом администрацией Д. Трампа.

На первый взгляд может показаться, что глобальную противоракетную систему ждут кардинальные перемены, способные превратить ее в решающий фактор военно-стратегического превосходства США. Широкую информационную поддержку именно такого вывода уже обеспечивают заявления официальных представителей США и НАТО, зарубежные СМИ, а также ряд отечественных изданий прозападной направленности.

Перехватчики в атмосфере цель не поймают

Чтобы разобраться, так ли это на самом деле, необходимо обладать определенными знаниями о принципах построения и функционирования как ракетных комплексов отечественных стратегических ядерных сил, так и системы ПРО США с учетом анализа хода ее создания и перспектив развития.

И первый вопрос, который вызывает недоумение, - это намерение США ввести в систему ПРО новый рубеж борьбы с баллистическими ракетами - на стартовых позициях, т.е. их уничтожение еще до старта.

В результате позвольте спросить, ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", которые американцы могут разместить на наземных пусковых установках системы "Иджис эшор" в Румынии и Польше, - это что, противоракеты "нового рубежа ПРО"? Тогда и ударные стратегические вооружения - межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты на подлодках и стратегическое бомбардировщики - это тоже ПРО?

Далее заявление о создании ударного космического эшелона ПРО США - это далеко не первая попытка разработки космических средств перехвата. Более 30 лет назад в рамках программы "Стратегическая оборонная инициатива" рассматривался самый широкий спектр таких средств: кинетические миниатюрные перехватчики; космические лазерные установки; космические платформы с оружием на новых физических принципах. Несмотря на выделяемые огромные средства и привлечение лучших научно-исследовательских организаций и конструкторов США и их союзников, американцам не удалось обеспечить требуемую эффективность запредельно дорогостоящей составляющей системы ПРО на фоне достигнутых в СССР успехов в технологиях ее преодоления.

"Асимметричным" ответом на программу СОИ стало создание и развертывание отечественных межконтинентальных баллистических ракет с коротким разгонным участком. Они оснащены сотнями ложных боеголовок, практически неотличимых от реальных. Были решены задачи повышения стойкости наших ракет к поражающим факторам как ядерного оружия, так и оружия на новых физических принципах - лазерного, микроволнового, пучкового и других. Серьезные успехи были достигнуты в снижении "заметности" отечественных боеголовок во всех возможных диапазонах работы информационных средств ПРО США.

Новейшее оружие России. Источник: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Леонид Кулешов / Александр Чистов / Михаил Шипов

Анализ появляющихся в открытом доступе отрывочных сведений о технических аспектах работ США в области ПРО показывает, что, говоря о космических средствах поражения, американцы, скорее всего, имеют в виду кинетические перехватчики. Это по сути те же противоракеты, прямого попадания, только развернутые в космосе. Наведение на цель такого перехватчика будет обеспечивать бортовая оптическая головка самонаведения. Но она принципиально не способна функционировать в пределах атмосферы Земли на высотах ниже 100-80 км ввиду недопустимого аэродинамического нагрева. Технического решения данной проблемы на сегодняшний день не найдено. Следовательно, говорить о кардинальном повышении возможностей космических перехватчиков по сравнению с уже рассмотренными в рамках программы СОИ не приходится.

Есть ли защита от лазерного оружия?

Так же, как и в случае с космическим эшелоном ПРО, трудно назвать неожиданными и принципиально новыми планы создания авиационного лазерного оружия ПРО США. Можно вспомнить, что прототип похожего комплекса ПРО еще десять лет назад проходил реальные летные испытания на самолете фирмы "Боинг" (программа ABL). Каких-либо выдающихся результатов данный проект не показал. Наряду с дороговизной и проблемами с обслуживанием это стало причиной его закрытия.

Утверждается, что носителем лазерного оружия ПРО может стать беспилотный летательный аппарат тяжелого класса. Но даже если предположить, что США смогли добиться серьезных достижений в снижении габаритно-массовых и стоимостных характеристик силовых лазерных установок, сам принцип поражения межконтинентальной баллистической ракеты за счет теплового воздействия остался прежним. Рассчитывать на то, что еще во времена программы ABL отечественные конструкторы не занимались решением задачи противодействия лазерным комплексам ПРО, может только дилетант. А с учетом серьезного развития в последние годы отечественных средств ПВО способность беспилотников ПРО США эффективно блокировать старт ракет с территории России вызывает большие сомнения.

Траекторию полета предсказать нельзя

На этом фоне, ввиду отсутствия каких-либо прорывных достижений в области развертывания глобальной ПРО, американцы пытаются принизить наши военно-технические достижения. И представить новейшие стратегические комплексы уязвимыми для будущей "сверхтехнологичной" противоракетной системы.

К сожалению, в эту нечистоплотную игру с воодушевлением включились и некоторые отечественные СМИ. Площадка для публикаций и выступлений для критики наших новейших вооружений предоставляется неким "серьезным техническим экспертам", на поверку оказывающимся малоизвестными специалистами, не имеющими отношения к рассматриваемому вопросу.

Объектом подобных нападок в последнее время стал стратегический ракетный комплекс "Авангард". При этом никому неизвестные "диванные эксперты", не обладающие точной информацией о характеристиках комплекса, приводят "массу недостатков", присущих данному комплексу. Например, невозможность эффективного маневрирования, малая скорость в зонах действия ПРО и высокая заметность. Своими дилетантскими рассуждениями они подводят обывателя к выводу о невозможности преодоления планирующим крылатым блоком комплекса "Авангард" системы ПРО США с космическими и авиационными средствами перехвата.

Если подобные статьи не носят "заказного" характера, то тогда можно предположить, что авторы просто не обладают тем уровнем знаний, который позволяет объективно оценить боевые возможности нового ракетного комплекса "Авангард". Попробуем восполнить данный пробел.

Напомним, что ракетный комплекс "Авангард" с жидкостной баллистической ракетой разработан в качестве ответной меры на выход США из Договора по противоракетной обороне и развертывание глобальной системы ПРО США, предназначенной для перехвата целей, движущихся по баллистической траектории.

Его главной особенностью является использование в составе межконтинентальной баллистической ракеты принципиально нового боевого оснащения - планирующего крылатого боевого блока. В отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые летят к цели по баллистической траектории с высотой в апогее порядка 1500 км, планирующий крылатый блок совершает полет на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. Он движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз. Конструкция и материалы корпуса планирующего крылатого блока позволяют ему выдерживать температуры до 1600 градусов Цельсия, а в отдельных зонах - до 2000 градусов. При этом сохраняются стабильные аэродинамические характеристики и возможность устойчивого управления на всей траектории полета.

Разработка данного гиперзвукового летательного аппарата, материалов и технологий его изготовления явилась настоящим техническим прорывом в ракетно-космической отрасли.

В связи с этим будет уместным вспомнить слова президента Российской Федерации В.В. Путина, наблюдавшего за ходом проведения испытательного пуска ракеты "Авангард", о том, что создание планирующего крылатого блока с уникальными характеристиками имеет такое же значение для страны, как и запуск первого искусственного спутника Земли.

Результаты летных испытаний комплекса "Авангард", закончившихся в 2018 году, полностью подтвердили характеристики планирующего крылатого блока, сколь бы фантастическими и недостижимыми они ни казались для некоторых "псевдоэкспертов". Сопоставив возможности комплекса "Авангард" с заявленными новыми направлениями развития американской ПРО, приходим к неутешительным для США выводам.

Первое. Создание космического эшелона перехвата ПРО США абсолютно бессмысленно для противодействия комплексу "Авангард". Траектория полета планирующего крылатого блока проходит ниже минимальной высоты перехвата всех возможных заатмосферных перехватчиков ПРО - не только будущих космических перехватчиков, но и противоракетных комплексов шахтного базирования с противоракетами ГБИ и корабельного базирования с противоракетами типа "Стандарт-3". Для комплексов ПРО атмосферного перехвата планирующий крылатый блок также практически неуязвим.

Второе. Стартуя из глубины территории России, ракета комплекса "Авангард" не будет попадать в зоны перехвата авиационных средств ПРО США, барражирующих вдоль наших границ. Сам же планирующий крылатый блок, способный выдерживать огромные температуры и движущийся в пределах атмосферы по непрогнозируемой траектории, для авиационных лазерных средств ПРО является практически неуязвимой целью.

Третье. Для атмосферных комплексов ПРО планирующий крылатый блок является крайне тяжелой целью по целому ряду причин. Так, при движении к цели планирующий блок способен осуществлять маневрирование как боковое - на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это обеспечивает возможность полета вне зон перехвата комплексов ПРО за счет облета или "подныривания". Даже попадая в зону обороны объектовых комплексов ПРО в районе цели, планирующий блок уверенно преодолевает противоракетную оборону за счет преимущества перед противоракетой в скорости полета и непредсказуемой траектории.

Таким образом, все попытки критиковать боевые возможности комплекса "Авангард" не имеют под собой никакого технического обоснования даже с учетом реализации новой концепции развития американской ПРО.

Изменения в военной политике США в области стратегических вооружений, а также заявления американского руководства о выходе из Договора о РСМД и реализации новой концепции развития ПРО подчеркивают направленность Соединенных Штатов на сохранение и укрепление глобального лидерства, что явно грозит подрывом стратегической стабильности и безопасности в мире. Эффективным ответом на эти изменения является оснащение Вооруженных сил Российской Федерации новыми перспективными образцами вооружения.

Иван Петров