Военной авиации обещано скорейшее исправление

Сергей Шойгу проверил, как дела с починкой самолетов

В среду министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал сразу два авиационных завода в Иркутске и Казани, ознакомившись с производственными мощностями предприятий, а после провел совещание по поддержанию исправности техники, эксплуатируемой в воздушно-космических силах (ВКС). Как стало известно “Ъ”, самая сложная ситуация сложилась в дальней и военно-транспортной авиации, где исправность авиатехники находится на уровне 60%. Авиастроители рассчитывают улучшить ситуацию уже в ближайшее время. По данным “Ъ”, в 2019 году они планируют передать военным восемь транспортных Ил-76МД-90А, а к 2021 году — первый из десяти законтрактованных серийных стратегических ракетоносцев Ту-160М2.

Сергей Шойгу прилетел в Иркутск из Красноярска: накануне он посетил завод «Красмаш», выпускающий жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты (см. “Ъ” от 30 января). В Иркутске его уже ждали представители авиапромышленности, осмотревшие вместе с ним цеха Иркутского авиационного завода (ИАЗ). Военной делегации показали модернизированный истребитель Су-30СМ: с 2012 года на вооружение ВКС РФ и морской авиации ВМФ было поставлено более сотни машин данного типа.

По сведениям “Ъ”, в госпрограмме вооружения на 2018–2027 годы значится поставка не менее 60 таких самолетов.

Господин Шойгу также осмотрел истребители, которые изготавливаются по заказу стран—участниц Организации договора о коллективной безопасности. Больше всех Су-30СМ приобрели вооруженные силы Казахстана — 12 самолетов уже находятся на 604-й авиабазе ВВС страны в Талдыкоргане, еще 12 планируется поставить в 2019–2020 годах. Всего, по неофициальной информации, Минобороны Казахстана планирует приобрести до 36 самолетов Су-30СМ. В этом же году планируется поставить первую партию из четырех Су-30СМ для Минобороны Белоруссии: они пойдут на замену устаревших МиГ-29.

На заводе уточнили, что модернизация Су-30СМ, которая проводится совместно с ОКБ «Сухого», подразумевает наращивание боевых возможностей машин: увеличится дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, появятся новые высокоточные средства поражения целей на большем расстоянии. По словам начальника монтажно-испытательного производства ИАЗа Андрея Балчугова, одной из основных целей в 2019 году, помимо своевременной поставки машин заказчикам, станет модернизация самолетов Су-30, импортозамещение и капитальный ремонт машин. «На данный момент мы заканчиваем работы по полному замещению импорта и переходим на наши российские аналоги»,— сказал он. По информации “Ъ”, речь идет, в частности, о замене отдельных элементов бортового оборудования Су-30СМ, произведенного французской компанией Thales. «Доработка для нас дело не новое, сложностей больших нет, просто время — и все,— отметил господин Балчугов.— А вот капремонтом наш завод никогда не занимался, но так как мы изготавливаем самолеты, более правильно их же тут и ремонтировать».

Осмотрел министр и производство учебно-боевых самолетов Як-130: около сотни таких машин используются в учебных центрах Минобороны, еще несколько десятков будет закуплено в ближайшие годы. Недостатка заказов на эту машину ИАЗ не испытывает: в последние годы Як-130 приобрели Бангладеш, Мьянма, Белоруссия и даже Лаос (в декабре 2018 года туда было поставлено четыре такие машины). По информации “Ъ”, интерес к Як-130 проявляет и Узбекистан, но переговоры находятся в начальной стадии. В процессе обхода цехов господин Шойгу попросил авиастроителей обратить особое внимание на поддержание жизненного цикла боевой и особенно учебно-боевой авиации, пояснив это необходимостью ежегодно выпускать из учебных заведений Минобороны свыше 1300 молодых летчиков.

После Иркутска самолет господина Шойгу перелетел в Казань, где его встречали не только авиастроители, но и президент Татарстана Рустам Минниханов. Казанский авиастроительный завод (КАЗ) занимается ремонтом и модернизацией самолетов стратегической авиации (например, Ту-95 и Ту-160), а также воссоздает производство ракетоносцев Ту-160М2. Открывая совещание по обеспечению исправности техники ВКС, министр заявил, что первый такой серийный бомбардировщик (всего их законтрактовано десять) должен поступить в войска в 2021 году. «Работы по воспроизводству Ту-160М в новом облике ведутся в соответствии с графиком»,— добавил он.

По информации “Ъ”, в закрытой части совещания были подняты темы, связанные с созданием и эксплуатацией самолетов дальней и военно-транспортной авиации, поскольку и там, и там исправность техники составляет около 60% (что является самым низким показателем).

И если по дальней авиации большинство решений принято (тот же КАЗ должен к 2023 году поставить в войска уже четыре Ту-160М2), то в военно-транспортной авиации ситуация сложнее. Это связано с тем, что интенсивность эксплуатации техники выросла (большое количество учений с переброской людей и техники на дальние расстояния, продолжающаяся кампания в Сирии), а программы по созданию и модернизации самолетов сдвигаются вправо. Вместе с тем, по данным “Ъ”, авиастроители должны будут передать военным в этом году восемь транспортных Ил-76МД-90А (в облике, соответствующем заданию Минобороны) и осуществить в феврале первый полет легкого транспортника Ил-112В (планируется на замену существующим сейчас Ан-24 и Ан-26).

На территорию КАЗа были также доставлены вертолеты Казанского вертолетного завода Ми-38Т (первая машина совершила полет в 2018 году) и Ми-8МТВ-5 (с 2011 года поставлено 130 таких вертолетов). По сведениям “Ъ”, эта демонстрация была проведена по просьбе господина Минниханова, трепетно относящегося к загрузке республиканских мощностей. По данным “Ъ”, в 2019 году в войска будет поставлено 14 Ми-8МТВ-5, а в 2020-м — около 20 единиц. В 2019 году военные также рассчитывают получить два Ми-38Т.

Александра Джорджевич, Иркутск—Казань; Иван Сафронов