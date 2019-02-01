Британский "Защитник" будет неопасен для гражданских

Британские беспилотники Protector RG Mk1 станут первыми дронами в своём классе, которым будет разрешено действовать в "гражданском" воздушном пространстве. Вчера, 28 января, портал defensenews.com сообщил о том, что ВВС Великобритании заказали компании General Atomics Aeronautical Systems оснащение беспилотников системами уклонения от столкновений в воздухе.

Современные средневысотные БПЛА могут действовать только в специальных воздушных коридорах или зонах, закрытых для полёта гражданских воздушных судов. Благодаря специальной системе уклонения от столкновений в воздухе британские беспилотники Protector RG Mk1 станут первыми дронами в своём классе, которые смогут действовать в едином воздушном пространстве вместе с гражданской авиацией.

Под названием Protector британская армия получит беспилотники Certifiable Predator B RPA (усовершенствованная версия Predator B, он же MQ-9 Reaper), разработанные компанией General Atomics Aeronautical Systems. Изначально планируется принять на вооружение 16 дронов, которые заменят имеющиеся на вооружении 10 единиц MQ-9 Reaper. При этом Минобороны Великобритании рассматривает возможность увеличения заказа до 26 "Защитников".

От базовой версии MQ-9 Reaper модель Protector отличается усиленной конструкцией, удлинённым крылом, а также повышенной защитой от внешних повреждений (столкновение с птицами, удары молний). Кроме того, новые беспилотники имеют увеличенное время полёта (с 27 до 40 часов) и оснащены девятью точками для подвески вооружения (ракет MBDA Brimstone 2 и бомб Raytheon Paveway IV).