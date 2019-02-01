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01.02.2019
ТАСС

Эксперты: комплекс "Авангард" неуязвим перед системой ПРО США

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Блок "Авангард"
Блок "Авангард".
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты отмечают, что траектория полета планирующего крылатого блока проходит ниже минимальной высоты перехвата всех возможных заатмосферных перехватчиков ПРО

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Эксперты Минобороны РФ рассказали о неуязвимости комплекса "Авангард" перед системой ПРО США и преимуществах российского комплекса.

"Создание космического эшелона перехвата ПРО США абсолютно бессмысленно для противодействия комплексу "Авангард". Траектория полета планирующего крылатого блока проходит ниже минимальной высоты перехвата всех возможных заатмосферных перехватчиков ПРО - не только будущих космических перехватчиков, но и противоракетных комплексов шахтного базирования с противоракетами ГБИ (GBI, Ground-Based Interceptor, противоракета наземного базирования - прим. ТАСС) и корабельного базирования с противоракетами типа "Стандарт-3". Для комплексов ПРО атмосферного перехвата планирующий крылатый блок также практически неуязвим", - говорится в статье доктора военных наук, ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба ВС РФ Александра Хряпина и кандидата технических наук, начальника отдела ЦНИИ Минобороны России Олега Пышна, опубликованной в четверг в "Российской газете".

Во-вторых, считают эксперты, стартуя из глубины территории России, ракета комплекса "Авангард" не будет попадать в зоны перехвата авиационных средств ПРО США, барражирующих вдоль российских границ. "Сам же планирующий крылатый блок, способный выдерживать огромные температуры и движущийся в пределах атмосферы по непрогнозируемой траектории, для авиационных лазерных средств ПРО является практически неуязвимой целью", - подчеркивается в материале.

Также эксперты отмечают, что для атмосферных комплексов ПРО планирующий крылатый блок является крайне тяжелой целью по разным причинам.

"Так, при движении к цели планирующий блок способен осуществлять маневрирование как боковое - на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это обеспечивает возможность полета вне зон перехвата комплексов ПРО за счет облета или "подныривания". Даже попадая в зону обороны объектовых комплексов ПРО в районе цели, планирующий блок уверенно преодолевает противоракетную оборону за счет преимущества перед противоракетой в скорости полета и непредсказуемой траектории", - говорится в статье.

"Таким образом, все попытки критиковать боевые возможности комплекса "Авангард" не имеют под собой никакого технического обоснования даже с учетом реализации новой концепции развития американской ПРО", - заключают эксперты.

Ранее в СМИ появился ряд статей со ссылкой на неизвестных экспертов, где "Авангард" был назван неперспективным комплексом.

31.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
GBI
Авангард РК
Компании
Минoбороны РФ
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