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01.02.2019
Военное обозрение

На Украине заявили о необходимости создания оружия, бьющего вглубь России

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Очередными милитаристскими заявлениями в адрес России отметились на Украине. Речь зашла о необходимости создания украинской оборонкой оружия, которое "способно бить вглубь России". Об этом в интервью украинскому порталу "Апостроф" заявил замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Источник изображения: СНБО

По его словам, это могло бы стать ответом на ту ситуацию, которая сложилась в Азово-Черноморском бассейне. По словам Самуся, сейчас эта ситуация является крайне неблагоприятной для Украины, а потому "Украине требуется изменить баланс сил в регионе".

Самусь заявил, что ситуация сложна ещё и тем, что "даже НАТО не в состоянии помешать России в Азово-Черноморском бассейне".

В качестве примера замдиректора украинского исследовательского центра привёл ноябрьский (2018) инцидент близ Керченского пролива. По его словам, инцидент и последовавшие за ним события показали, что "Запад не готов поднимать ставки" и делает всё, чтобы заморозить конфликт. Судя по всему, г-н Самусь всерьёз надеялся на помощь НАТО в условиях, когда Киев сознательно отправил украинских моряков на вооружённую провокацию с нарушением российской границы.

Из материала:

Украине нужно срочно наращивать военно-морские силы, то есть изменять баланс сил в Черном море, пытаться способствовать тому, чтобы НАТО начало помогать строить свои ВМС и Румынии.

Видимо, в такой ситуации у Самуся вся надежда на ракеты и на Румынию.

Говоря о создании нового оружия, Самусь отметил, что речь идёт о развитии ракете "Нептун". Это маловысотная дозвуковая противокорабельная крылатая ракета. Также она может применяться по наземным целям. Её дальности на сегодняшний день составляет менее 300 км.

31.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Румыния
Украина
Проекты
NATO
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