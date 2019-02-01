Киеву пообещали рассмотреть вопрос присутствия ВМС ФРГ на Чёрном море

Пресс-служба министерства обороны Украины на официальном сайте ведомства сообщает о встрече украинских представителей с немецкими партнёрами. Встреча состоялась в Германии, и ФРГ на ней представляли парламентский госсекретарь вооружённых сил страны Томас Зильберхорн, а также представитель МИД Германии Михаэль Зильберт, отвечающий за восточно-европейское и азиатское направления немецкой внешней политики.

Источник изображения: ВМС Бундесвера

Как заявлено в пресс-релизе, одной из главных тем для обсуждения стала тема возможного ввода на Донбасс миротворческой миссии. Кроме того, была обсуждена тема "безопасности на Чёрном и Азовском морях".

В Минобороны Украины по итогам встречи заявили, что официальный Берлин высказал намерение поддерживать Украину в вопросах деэскалации, "сдерживания агрессии России". Также, как утверждает украинская сторона, немцы пообещали рассмотреть вопрос присутствия ВМС Германии в Чёрном море.

Нужно отметить, что немцы и раньше обещали Киеву "рассмотреть вопрос военно-морского присутствия", однако дальше обещаний процесс не идёт.

Дело в том, что в Берлине прекрасно знают, откуда растут ноги у "эскалации на Чёрном и Азовском морях". Она была устроена самой Украиной - её попыткой "прорыва через Керченский пролив" - и с той целью, чтобы столкнуть НАТО с Россией напрямую. В планы Германии такого рода столкновение явно не входит, но украинцам нужно было хоть что-то пообещать. Вот и пообещали "рассмотреть вопрос", проводив миссию Минобороны Украины домой.