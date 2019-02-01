Строительство судов на "Звезде" будет субсидироваться из бюджета

Минпромторг разработал проект постановление правительства, согласно которому разница в стоимости строительства судов на предприятии "Звезда" по сравнению с зарубежными верфями будет компенсироваться за счет федерального бюджета, сообщает Коммерсантъ.

Источник изображения: ООО "Судостроительный комплекс "Звезда""

В министерстве данную информацию подтвердили. Там отметили, что принятое решение о предоставлении субсидий "Звезде" на возмещение недополученных доходов при строительстве крупнотоннажных судов является наиболее эффективным вариантом господдержки.

Планируется, что данная мера поддержки вступит в силу в 2020 году и продлится до 2036 года. Субсидия, по данным ведомства, будет распространяться на суда для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2".

Размеры субсидий не сообщаются. При этом ведомство отмечает, что продолжает обсуждать различные механизмы компенсации строительства судов (газовозов и продуктовозов) в зависимости от их фактической стоимости. Под "фактической стоимостью" следует понимать все расходы предприятия: оплата сырья, материалов и комплектующих, выплата зарплаты, налогов и сборов.

По словам источников, стоимость одного газовоза составит примерно $300 млн. Опрошенные изданием эксперты в свою очередь отметили, что стоимость строительства судов на Дальнем Востоке может быть выше, чем в Южной Корее, в среднем в полтора раза.

Напомним, в линейку готовой продукции "Звезды" войдут суда водоизмещением до 350 тыс. т, суда ледового класса, суда для транспортировки грузов, элементы морских платформ, и другая техника, в том числе та, которая ранее в России не выпускалась из-за отсутствия необходимых сооружений и оборудования. Пилотную нагрузку предприятию обеспечивает "Роснефть".