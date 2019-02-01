Конгресс ограничит сокращение контингента в Корее и Сирии

Группа законодателей внесла в Конгресс США законопроекты, ограничивающие возможности президента по выводу войск из Сирии и Южной Кореи, передает ТАСС.

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Один из проектов получил название "Ответственный вывод войск из Сирии". Он накладывает запрет на использование Пентагоном денежных средств для сокращения военного контингента: количество военнослужащих не должно быть меньше 1,5 тыс. человек. Предполагается, что дальнейшее сокращение станет возможным лишь после того, как главы Пентагона и Нацразведки "ответят на вопросы законодателей".

Аналогичный законопроект касается вывода войск из Южной Кореи. Только вместо полутора тысяч там должны находиться не менее 22 тысяч военнослужащих.

Кроме того, парламентарии внесли на рассмотрение Конгресса новую резолюцию по Йемену.

Авторы инициативы выразили надежду, что их документ, касающийся полного прекращения поддержки Саудовской Аравии в Йемене, будет принят быстро и послужит "мощным сигналом" президенту о том, что Конгресс готов играть ту роль, "которая была отведена для него создателями американской конституции".

Сообщается, что прежде чем выносить резолюцию на обсуждение, ее авторы заручились поддержкой законодателей.

Напомним, в середине прошлого года подобная декларация уже была одобрена верхней палатой – Сенатом. Однако на обсуждение Палаты представителей документ представлен не был, поскольку ожидалось, что не получит необходимого количества голосов.

По последним данным йеменского Центра по правам и развитию, с 2015 года в стране было убито свыше 10 тыс. мирных жителей, в том числе около 2 тыс. женщин и 2,4 тыс. детей. За тот же период получили ранения около 18,5 тыс. гражданских лиц.