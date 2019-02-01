Во Франции рассказали о работе в САР "секретного" подразделения РФ

Секретное подразделение спецназа "Заслон" уже несколько лет работает в Сирии, защищая россиян и представителей сирийского правительства, пишет историк Маттео Пакстон в своей статье для французского издания FranceSoir.

Источник изображения: http://military-informant.com, https://ok.ru

По словам историка, "Заслон" – это одно из самых секретных российских спецподразделений, созданное в 1998 Службой внешней разведки. В его задачи входит, в том числе защита российских граждан и учреждений за границей. Численность отряда – от 300 до 500 человек.

И хотя Москва отрицает существование этого подразделения в Сирии, о его присутствии там можно говорить абсолютно уверенно,

пишет он.

По данным автора, сотрудники "Заслона" впервые оказались в Сирии в 2012 году, когда сопровождали Михаила Фрадкова (на тот момент – директор СВР) во время его визита в Дамаск. В 2013-м "Заслон" организовал защиту Башара Асада. А в 2014 году вице-премьер Дмитрий Рогозин, находясь в Сирии, сфотографировался со спецназовцами и выложил снимок в "Твиттер". Однако в скором времени фото было удалено.

Источник изображения: http://military-informant.com, https://ok.ru

Сейчас бойцы спецподразделения размещаются в посольстве РФ в Дамаске. Они не только защищают россиян и высокопоставленных сирийских персон, но и обучают спецслужбы страны. Кроме того, в их обязанности входит эвакуация важных документов в случае падения режима, говорится в статье.

По словам Пакстона, такой прецедент уже был – в 2003 году в Ираке, в последние дни правления Саддама Хусейна. Тогда спецназовцы спешно эвакуировали сотрудников российского посольства и спасали необходимые документы.

Он утверждает также, что сотрудники "Заслона" не имеют ни специальной эмблемы, ни специальной униформы. Правда, иногда на рукаве можно увидеть надпись "посольство России", в том числе на местном языке.

Согласно открытым данным, "Заслон" – спецподразделение СВР – создано в марте 1997 года. Его бойцы используются для силового обеспечения операций, проводимых Службой за рубежом, а также для охраны руководства СВР и МИД РФ во время их визитов в "горячие точки".