У авианосца "Джеральд Форд" обнаружена новая проблема

У самого дорогого американского авианосца "Джеральд Форд" обнаружена проблема, связанная с работой электромагнитных катапульт, сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, сбои в работе катапульт (предназначены для запусков самолетов с палубы корабля) произошли при проведении испытаний.

Сообщается, что зафиксировано 20 отказов катапульт производства компании General Atomics во время 740 испытательных полетов у побережья Соединенных Штатов. По словам источника, при возникновении неполадок никто не пострадал. Инженеры вносили необходимые коррективы в работу системы и полеты продолжались. Тем не менее, два запуска были отменены совсем.

Издание отмечает, что это не первая неисправность, выявленная на авианосце с момента ввода его в состав ВМС США в мае 2017 года. Так, на корабле не работают 11 подъемников, необходимых для перемещения боеприпасов между палубами.

Чуть ранее дал о себе знать дефект силовой установки, из-за которого пришлось прервать испытания в море.

Между тем руководство флота продолжает говорить о всё возрастающих боевых возможностях авианосца, пишет агентство.

Что касается катапульт, то и раньше в прессе появлялись сообщения о том, что их мощность недостаточна для разгона штурмовика F/A-18 Hornet с полной нагрузкой. А ведь это основной палубный самолет ВМС США.

Напомним, Gerald Ford – самый дорогой авианосец в истории американского флота. Его стоимость составила около $13 млрд. Длина корабля – 337 м, водоизмещение – 100 тыс. тонн, скорость – до 30 узлов.

К настоящему времени на ремонт авианосца уже потрачено около $120 млн.