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01.02.2019
Военное обозрение

ВСУ принимают на вооружение новую БРЭМ "Лев", разработанную во Львове

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Вооруженные силы Украины уже в этом году получат на вооружение новые бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) "Лев" производства Львовского бронетанкового завода. Об этом заявил директор завода Виктор Андрощук.

Источник изображения: Львовский бронетанковый завод

Первые экземпляры новейшей украинской БРЭМ "Лев" начнут поступать в ВСУ уже в этом году, заявил Андрощук на презентации БРЭМ, состоявшейся 25 января во Львове. По словам директора завода, бронированный эвакуатор успешно прошел "определяющие ведомственные испытания" и допущен к эксплуатации ВСУ. Львовский завод готов к выпуску до 10 БРЭМ в год, при этом не снижая объемов и качества ремонта танков.

Источник изображения: Львовский бронетанковый завод

Как заявили на заводе, БРЭМ создана в инициативном порядке на собственные средства. "Лев" представляет собой аналог советской машины БРЭМ-1 и создан на основе танка Т-72. Главное отличие БРЭМ "Лев" от своего советского аналога, по заявлению разработчиков, это отсутствие комплектующих советского и российского производства.

Это аналог советской машины БРЭМ-1, но отличие в том, что мы не используем советские и российские комплектующие. Машина создана на базе танка Т-72, но на корпус доварена броня

- подчеркнул Андрощук.

Разработка львовских конструкторов способна эвакуировать и буксировать неисправную военную технику в полевых условиях. Для защиты имеется пулемет. Экипаж три человека.

31.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
БРЭМ-1
Т-72
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