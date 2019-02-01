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01.02.2019
Интерфакс-АВН

Индия планирует закупить дополнительную партию из 18 российских истребителей Су-30МКИ

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Истребитель Су-30МКИ
Истребитель Су-30МКИ.
Источник изображения: U.S. Air Force/George Tobias

Дели. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Индия собирается подписать с "Рособоронэкспортом" контракт на поставку 18 машинокомплектов многоцелевых истребителей Су-30МКИ, сообщило издание Business Standard.

Контракт, который оценивается в более чем 800 млн. долл., позволит нарастить авиапарк истребителей Су-30МКИ, поставляемых ВВС Индии, до 290 единиц.

Сборка самолетов должна будет производиться на предприятии корпорации Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) в городе Насик и может начаться уже в 2020 году, отмечает издание.

По имеющимся данным, в настоящее время "Рособоронэкспорт" прорабатывает детали контракта, в том числе его финансовые и технические параметры.

31.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
HAL
РОЭ
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