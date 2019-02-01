Индия планирует закупить дополнительную партию из 18 российских истребителей Су-30МКИ
Истребитель Су-30МКИ.
Источник изображения: U.S. Air Force/George Tobias
Дели. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Индия собирается подписать с "Рособоронэкспортом" контракт на поставку 18 машинокомплектов многоцелевых истребителей Су-30МКИ, сообщило издание Business Standard.
Контракт, который оценивается в более чем 800 млн. долл., позволит нарастить авиапарк истребителей Су-30МКИ, поставляемых ВВС Индии, до 290 единиц.
Сборка самолетов должна будет производиться на предприятии корпорации Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) в городе Насик и может начаться уже в 2020 году, отмечает издание.
По имеющимся данным, в настоящее время "Рособоронэкспорт" прорабатывает детали контракта, в том числе его финансовые и технические параметры.
31.01.2019
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
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