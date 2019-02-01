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01.02.2019
Интерфакс-АВН

Вице-премьер Борисов отрицает присутствие российских военных в Венесуэле

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Акция протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Акция протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019.
Источник изображения: © AFP 2019 / Yuri Cortez

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Российских военных нет в Венесуэле, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Нет", - сказал вице-премьер, отвечая в четверг на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ю.Борисов добавил, что "Россия продолжает следить за развитием ситуации в этой стране".

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Николаса Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ на это Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Х.Гуайдо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле.

Позже американский Минфин ввел санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Эти меры позволят США конфисковать активы компании в $7 млрд. Кроме того, PDVSA за год лишится прибыли в $11 млрд.

Среди тех, кто поддержал Н.Мадуро, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Д.Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события 23 января - как попытку госпереворота.

Президент РФ Владимир Путин 24 января провел телефонный разговор с Н.Мадуро. В.Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса", сообщала пресс-служба Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права". В.Путин высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога.

31.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Боливия
Венесуэла
Канада
Куба
Ливия
Мексика
Россия
США
Турция
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Трамп Дональд
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