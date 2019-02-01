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01.02.2019
ЦАМТО

Десантники в Ульяновской области проводят боевые стрельбы, применяя вооружение БМД-4М в условиях низких температур

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БМД-4М на учениях
БМД-4М на учениях.
Источник изображения: Минобороны РФ / mil.ru

ЦАМТО, 31 января. Десантники Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе боевых стрельб взводов применили вооружение новейших БМД-4М.

Мероприятие боевой подготовки проходило на базе полигона Поливна в условиях низких температур и начавшейся метели.

В ходе боевых стрельб военнослужащие ВДВ использовали преимущества вооружения и современных прицелов для поражения целей на расстоянии от 400 м до 4 км в условиях ограниченной видимости.

По результатам стрельб проверяющие выставили положительные оценки экипажам, отметив эффективность использования наводчиками и командирами современных технических и огневых средств новейших боевых машин, а командиров младшего командного состава похвалили за умение оперативно применять огневые средства в составе взвода.

Особенностью боевых стрельб стало применение боевой техники в экстремальных, зимних условиях, а также в сложной радиоэлектронной обстановке.

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Имеющееся на ее борту новейшее электронное оборудование влияет на показатели сразу несколько ключевых характеристик машины, в том числе облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.

БМД-4М вооружена 100-мм орудием-пусковой установкой и 30-мм автоматической пушкой 2А72, а также пулеметом ПКТ. 100-мм орудие-пусковая установка производит стрельбу управляемыми ракетами и осколочно-фугасными снарядами. 30-мм автоматическая пушка эффективно поражает легкобронированную технику, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

31.01.2019
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Страны
Россия
Продукция
2А72
БМД-4
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