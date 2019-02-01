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01.02.2019
ЦАМТО

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота доставило запасы топлива и продовольствия в отдаленные гарнизоны ТОФ

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Остров Матуа из Курильской гряды. Архивное фото
Остров Матуа из Курильской гряды. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Русское географическое общество/Андрей Горбань

ЦАМТО, 31 января. В течение нескольких дней судно "ГС-269" гидрографической службы Войск и сил на Северо-востоке России занималось доставкой грузов, пополнением запасов топлива, воды и продовольствия, а также завозом дополнительного оборудования, необходимого для жизнедеятельности отдаленных гарнизонов ТОФ.

Гидрографическое судно произвело плановую ротацию личного состава флота, обеспечивающего функционирование объектов аэродрома Курильского острова Матуа.

Дежурная смена аэродрома ведет постоянный контроль за воздушным пространством, готова к приему, заправке и обслуживанию легких военно-транспортных самолетов и вертолетов.

В июле 2018 года судно гидрографической службы флота уже обеспечивало доставку грузов, запасов, а также участников совместной экспедиции Министерства обороны РФ и Российского географического общества по изучению историко-культурного и природного наследия острова Матуа Курильской гряды, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

31.01.2019
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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