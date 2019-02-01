OneWeb отложила запуск спутников из-за "аномалии" с российской ракетой

Президент компании Грег Уайлер при этом отметил, что сами спутники в порядке

ТАСС, 31 января. Компания OneWeb откладывает запуск спутников из-за "аномалии" с российской ракетой. Об этом написал в четверг в Twitter президент компании Грег Уайлер.

"Это правда, есть аномалия с ракетой, которая заставляет нас отодвинуть пуск. Наши спутники в порядке и готовы к запуску", - говорится в твите.

Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что в одном из трубопроводов разгонного блока "Фрегат" было обнаружено микроотверстие. По его словам, специалисты НПО им. С. А. Лавочкина на космодроме Куру работают над устранением выявленного дефекта.

В среду директор по цифровым коммуникациям OneWeb Кэти Дауд сообщила ТАСС, что техническая группа компании оценивает возможные последствия выявленного дефекта в разгонном блоке "Фрегат", предназначенном для запуска спутников компании. При этом она добавила, что "такие события не редкость в деле организации запусков". Дауд отметила, что OneWeb и Arianespace вместе с российской стороной сосредоточены на подготовке к успешному запуску ракеты-носителя "Союз", которая должна вывести на орбиту спутники OneWeb, с космодрома Куру.

В пресс-службе Роскосмоса ТАСС сообщили, что подготовка к запуску ракеты-носителя "Союз", которая должна вывести на орбиту спутники OneWeb, с космодрома Куру проходит в штатном режиме. В госкорпорации уточнили, что "по ходу проверок всегда что-то проявляется, на это многофазные проверки и нужны".

Счетчик обратного отсчета до пуска с Куру на сайте OneWeb при этом показывает, что до старта осталось 19 дней и 14 часов.

Предстоящий запуск

В январе Уайлер сообщил, что старт ракеты-носителя "Союз" со спутниками OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, запланирован на 19 февраля. Запуск должен произойти с космодрома Куру во Французской Гвиане.

25 января исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль рассказал, что первые спутники компании OneWeb для широкополосного доступа в интернет были доставлены на космодром.