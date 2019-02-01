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01.02.2019
РИА Новости

Рябков рассказал о результатах переговоров с замгоссекретаря США по ДРСМД

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ПЕКИН, 31 янв — РИА Новости. Подвижек по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон.

Они пообщались на полях заседания "ядерной пятерки".

"Ответственность за происходящее целиком на Вашингтоне", — добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что США заняли позицию абсолютно "деструктивную, выдержанную в предельно жесткой тональности" и поиск решения по ДРСМД существенно усложнился.

Уже в ближайшие выходные Вашингтон может приостановить свои обязательства по договору, напомнил Рябков.

"США сами себе навязали 60-дневный срок, в течение которого мы должны были выполнить их ультиматум, соответственно, я делаю вывод, что США и не рассчитывали ни на какое решение, а все это была игра, призванная прикрыть давно уже сформированное, состоявшееся у них внутреннее решение о выходе из договора", — считают в МИД.

Россия глубоко обеспокоена судьбой ДРСМД, а также судьбой европейской и международной безопасности, но вести разговор в режиме шантажа невозможно, заключил Рябков.

Ситуация вокруг ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивают на том, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

31.01.2019
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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