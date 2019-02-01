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01.02.2019
Lenta.ru

В России восхитились немецкой БМП

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БМП Lynx
БМП Lynx.
Источник изображения: Rheinmetall Defence

Немецкая боевая машина пехоты (БМП) Lynx получила корпус из высококачественной стали с дополнительными модулями композитного бронирования, которые защищают от 25-миллиметровых подкалиберных бронебойных снарядов на расстоянии до полукилометра, и на испытаниях вышла на пятый уровень защиты по стандартам НАТО, пишет "Звезда".

"Немецкая БМП, при всех своих минусах, обладает очень ценным качеством — это отличная машина поддержки. Она способна подавлять огневые точки противника, при этом своим бронированным корпусом прикрывает бойцов от легкого стрелкового оружия", — считает военный эксперт Алексей Леонков.

Еженедельник отмечает, что Lynx оснащен дистанционно управляемым боевым модулем Lance с 30-миллиметровой или 35-миллиметровой автоматической пушкой, а в боекомплект к стволам входят снаряды с программируемым взрывателем. Кроме пушек в Lance предусмотрены курсовой 7,62-миллиметровый пулемет и израильская двухзарядная противотанковая пусковая установка Spike-LR.

Представленную в июне 2016 года консорциумом немецких компаний Rheinmetall и KMW (Krauss-Maffеi Wegman) машину Lynx планируется выпускать в легком (38 тонн) ударном варианте KF31 и тяжелой (44 тонны) версии KF41. В первом случае БМП вмещает шесть десантников, во втором — девять.

31.01.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Россия
Продукция
Spike NLOS
Град РСЗО
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
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