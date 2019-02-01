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01.02.2019
Газета.ru

"Недееспособен": у Трампа отберут ядерное оружие

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: gazeta.ru

В конгрессе США хотят ограничить право Трампа наносить ядерный удар

Американские конгрессмены намерены ограничить право Дональда Трампа на применение ядерного оружия - два соответствующих законопроекта внесли сенаторы не только от демократов, но и от республиканцев. Если они будут приняты, официальной политикой США станет отказ от применения ядерного оружия, а отдать приказ запуска Трамп сможет только после одобрения этого шага конгрессом.

В конгресс США внесли сразу два законопроекта, которые могут ограничить право американского президента Дональда Трампа нажимать на "красную кнопку". Ранее в американской печати уже появлялись сообщения, что высокопоставленный чиновник минюста США якобы обсуждал применение поправки к конституции страны о "недееспособности" Трампа.

Первое предложение поступило от сенатора и претендента на выдвижение в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен и главы комитета палаты представителей по вооруженным делам Адама Смита.

Законопроектом предлагается сделать отказ от применения ядерного оружия официальной политикой США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу соавторов законопроектов.

"Наша нынешняя политика опасна, а законопроект снизит шансы на просчеты в ядерной сфере", - говорится в заявлении авторов.

Второе ограничение захотели ввести сенатор-республиканец Тед Лье и его коллега-демократ Эд Марки, которые представили конгрессу документ, запрещающий Трампу наносить ядерный удар без разрешения конгресса.

В настоящее время президент США имеет возможность принять решение о ядерном ударе самостоятельно, получив от военных информацию об угрозе. При этом никакой "красной кнопки" у президента нет - он отдает команду применить ядерное оружие военнослужащему с помощью специальных кодов. Военный с системой управления - так называемым "ядерным чемоданчиком" - неотступно находится при президенте.

При этом остается непонятным, как проводить консультации с конгрессом в условиях, когда решение о применении ядерного оружия должно быть принято немедленно.

Противники Трампа неоднократно упрекали его в недееспособности. Ранее The New York Times сообщала, что заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн вел тайную запись всех переговоров Трампа в Белом доме, чтобы продемонстрировать хаос в администрации главы государства.

Издание писало, что правоохранитель также участвовал в обсуждении вопроса об отстранении главы государства от занимаемой должности в соответствии с 25-й поправкой конституции США. Данная норма предполагает регламент установления временной недееспособности главы Белого дома.

Согласно поправке, власть на территории Соединенных Штатов может перейти к вице-президенту США в случае досрочного прекращения полномочий главы государства. Вице-президент Майкл Пенс заявил, что никогда не участвовал в дискуссиях о 25-й поправке к конституции США.

Сообщается, что Розенштайн рассказывал о записи разговоров президента США сотрудникам минюста и ФБР.

Сам Розенштайн опроверг достоверность данной информации. "История NYT неверна. Я больше не буду комментировать истории, основанные на анонимных источниках, которые явно предвзяты и продвигают свою личную повестку дня. Но позвольте мне прояснить: исходя из моих личных отношений с президентом, у меня не было оснований ссылаться на 25-ю поправку", - заявлял зампрокурора.

В свою очередь, экс-помощница президента США Дональда Трампа в Белом доме Омароса Манигол-Ньюман рассказывала, что сотрудники Белого дома использовали специальный хэштег, когда президент США Дональд Трамп предпринимал "сумасшедшие и неуравновешенные" поступки.

В частности, экс-сотрудница Трампа рассказала, что сотрудники Белого дома использовали хэштег #TFA, который означает 25-ю поправку к конституции США (Twenty‑fifth Amendment).

По словам Манигол-Ньюман, секретный хэштег среди подчиненных президента США использовался часто. Таким образом они сигнализировали друг другу о "неуравновешенном поведении" Трампа. По ее словам, этот хэштег в электронных письмах использовался "более 100 раз".

"Всякий раз, когда [Трамп] делал что-то, что было настолько безумным, настолько сумасшедшим и неуравновешенным, когда он постоянно менял свое мнение час от часу, мы просто ставили хэштег #TFA и продолжали работать дальше", - сказала Омароса.

Помимо этого, бывшая сотрудница Белого дома подтвердила, что описанные в книге Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме" дискуссии о 25-й поправке среди подчиненных действительно были.


Отдел "Армия"

31.01.2019
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Трамп Дональд
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