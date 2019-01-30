Т-90С сфотографировали на территории вьетнамской танковой части
Вьетнамские военные начали осваивать полученные в России современные основные боевые танки Т-90С. Боевые машины уже находятся в танковых подразделениях Народной армии.
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По всей видимости, пока идет первоначальный этап. Впереди интенсивные занятия по вождению в дневных и ночных условиях, приобретение навыков по преодолению водных преград по дну.
Наводчики-операторы, в свою очередь, освоят вооружение, в том числе проведут стрельбы с применением управляемого ракетного вооружения.
Далее предстоят занятия в составе взводов, рот, батальона, а также учения всей танковой бригады, в которую поступили эти боевые машины.
Первая информация о прибытии в Юго-Восточную Азию "девяностых" была обнародована в первых числах января текущего года. Боевая техника была доставлена морем. В общей сложности Вьетнам получил пока 32 танка - половину из закупленных.
Данная модификация Т-90С прошла адаптацию под местные климатические условия, в частности на них установлен специальный кондиционер.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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