Т-90С сфотографировали на территории вьетнамской танковой части

Вьетнамские военные начали осваивать полученные в России современные основные боевые танки Т-90С. Боевые машины уже находятся в танковых подразделениях Народной армии.

По всей видимости, пока идет первоначальный этап. Впереди интенсивные занятия по вождению в дневных и ночных условиях, приобретение навыков по преодолению водных преград по дну.

Наводчики-операторы, в свою очередь, освоят вооружение, в том числе проведут стрельбы с применением управляемого ракетного вооружения.

Далее предстоят занятия в составе взводов, рот, батальона, а также учения всей танковой бригады, в которую поступили эти боевые машины.

Первая информация о прибытии в Юго-Восточную Азию "девяностых" была обнародована в первых числах января текущего года. Боевая техника была доставлена морем. В общей сложности Вьетнам получил пока 32 танка - половину из закупленных.

Данная модификация Т-90С прошла адаптацию под местные климатические условия, в частности на них установлен специальный кондиционер.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев