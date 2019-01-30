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30.01.2019
Газета.ru

"Суперпушка": США создает запрещенное оружие

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Эсминец проекта Zumwalt
Эсминец проекта Zumwalt.
Источник изображения: gazeta.ru

СМИ выяснили, что в США разрабатывают нарушающее ДРСМД оружие

США разрабатывают артиллерийское оружие - "суперпушку", которая явно противоречит совместному с Россией Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Отмечается, что новая американская "пушка" способна поражать военно-морские суда с расстояния 1610 км, в то время как ДРСМД запрещает ракеты дальностью от 500 до 5000 км.

Китайские военные эксперты расценили новое американское оружие, которое называют "суперпушкой" - это баллистическая ракета средней дальности. По данным газеты The Global Times, выбранное обозначение орудия является лишь прикрытие для явного нарушения совместного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон намерен выйти в феврале 2019 года.

По словам собеседников издания, "пушечная артиллерия большой дальности", как ее ранее назвал министр сухопутных войск США Марк Эспер, может поражать цель с расстояния 1610 км, в то время как ракета, способная достигать тысячу миль, по ДРСМД считается ракетой средней дальности и, таким образом, нарушает договор.

Именно поэтому, подчеркивает китайский эксперт, в США данное оружие называют "пушкой", а не ракетой.

Статья с мнением экспертов появилась после того, как на минувшей неделе армия США заявила о разработке "суперпушки" (supergun), которая способна поражать китайские военно-морские суда в Южно-Китайском море с расстояния 1000 миль. Однако в таком случае, она противоречит законам физики, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Никакая пушка не способна стрелять на такое расстояние. Для этого должны быть использованы исключительно ракетные технологии. А так как запуск ракет не может осуществляться из пушки, то, соответственно, речь идет, вероятнее всего, о некоей пусковой установке и ракетной системе. Артиллерийский снаряд не сможет преодолеть расстояние в 1600 км, это противоречит всем законам физики", - сказал Коротченко РИА "Новости".

Россия и США в последние годы регулярно выступают с взаимными обвинениями в нарушении договора. Так, в январе 2019 года Министерство обороны России впервые представило зарубежным военным представителям модернизированную ракету 9М729, которая является новой версией орудия для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Однако представители НАТО на презентацию не явились.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал показательным игнорирование военными атташе НАТО брифинга российского Минобороны, сообщает ФАН. По мнению политика, таким образом Вашингтон демонстрирует нежелание обсуждать проблемы ДРСМД.

"Безусловно, это более чем показательно, поскольку как раз и говорит о том, что по-прежнему отсутствует настрой на обсуждение проблематики ДРСМД. Какие-то другие модальности, такие как обмен ультиматумами, голословными обвинениями и нежелание слышать партнера, не совсем нас устраивают", - отреагировал Песков на отсутствие представителей Североатлантического альянса на мероприятии военного ведомства РФ.

Кроме того, узнав про новое российское оружие, Вашингтон немедленно обвинил Россию в нарушении договора, так как ее дальность превышает ограничение в 500 км.

Во избежание конфликта США настаивают на уничтожении или модификации ракеты. В противном случае Америка намерена расторгнуть ДРСМД в течение месяца. Минобороны РФ, в свою очередь, настаивают, что максимальная дальность полета 9М729 уже уменьшена на 10 км и составляет 480 км.

Доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков прокомментировал сложившуюся ситуацию в эфире НСН и заявил, что новая ракета РФ соответствует требованиям, однако может быть модернизирована в кратчайшие сроки, если возникнет надобность.

"Если американцы выйдут из договора, то обеспечить создание ракеты на ее основе, с дальностью стрельбы в несколько тысяч километров проблемы не представит. Это можно будет осуществить в достаточно короткое время, но это не касается этой ракеты, это будет новая, созданная на ее основе", - отметил Сивков.


Александра Баландина

29.01.2019
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
РСМД
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12 комментариев
№1
30.01.2019 08:42
Цитата, q
Артиллерийский снаряд не сможет преодолеть расстояние в 1600 км, это противоречит всем законам физики", - сказал Коротченко РИА "Новости".
Интересно - каким именно законам физики это противоречит?!
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№2
30.01.2019 08:54
Цитата, TopGear сообщ. №1
Ballistiki
0
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№3
30.01.2019 09:19
Цитата, Makc сообщ. №2
Ballistiki

я не изучал баллистику. Можете процитировать закон, который вы имели ввиду?
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№4
30.01.2019 11:11
Цитата, VK сообщ. №3
Я имел ввиду раздел законов о котором он хотел сказать.
0
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№5
30.01.2019 12:19
Цитата, Makc сообщ. №4
Я имел ввиду раздел законов о котором он хотел сказать.
Чушь... ничему оно не противоречит. Основная проблема - поддержание в стволе постоянного давления.  Решения разные, например - кроме обычного метательного заряда, расположенного в каморе казенника, добавляется и присоединённый к снаряду удлинённый заряд метательного ВВ, который двигался вместе со снарядом по мере его продвижения по стволу, тем самым поддерживая в стволе постоянное давление.Или расположения в стволе дополнительных последовательно воспламеняемых разгонных зарядов
Для примера:
Большой Вавилон


Цитата, q
Девять тонн специального метательного заряда суперпушки могли вести огонь 600-кг снарядом на дальность до 1000 километров, или запускать 2000-кг реактивный снаряд. Такой снаряд мог бы запускать 200-кг спутник на орбиту по цене, которую оценивают в $600 за килограмм. Калибр орудия 1000 мм. Известно об испытаниях прототипа 350-мм калибра.
Конечно о такой дуре и обычной артиллерии речь не идет, быстрее всего что-то с рельсотроном связанно. Или комбинация.
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№6
30.01.2019 12:32
Цитата, TAMERLAN сообщ. №5
Тут только управляемые на траектории снаряды будут работать, если конечно не СБЧ и особой точности не требуется, тогда можно и "тупой" снаряд запустить.
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№7
30.01.2019 13:41
Цитата, Makc сообщ. №4
Я имел ввиду раздел законов о котором он хотел сказать.

ну то есть тоже не знаете.

Я позволю себе уточнить область моих сомнений в осуществимости проекта тем, что на данном этапе технологий получится запустить снаряд без РД с достаточной начальной скоростью, не растеряв её на первом участке преодоления атмосферы (вверх то есть). Если это получится, то дальше снаряд полетит по баллистической траектории и вернётся на Землю. Так что если и есть узкое место, то не в баллистике, а в том как придать снаряду необходимый импульс и из какого материала его сделать, чтобы он не разрушился в атмосфере.
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№8
30.01.2019 14:18
Ну, снаряд может быть активно-реактивным и это ещё не будет ракетой. Т.е. на определенном участке траектории, в точке, где он израсходует изначальный импульс, может включиться пороховой двигатель, который подбросит его ещё километров на цать. Вопрос в другом, что дальше?

А дальше такой снаряд должен будет двигаться подобно ИСЗ, постоянно "падая" под действием гравитации, пока не войдёт обратно в атмосферу над заданной точкой.

Т.е. теоретически пушку смастрячить можно, но это будет инкарнация Доры примерно с такой же эффективностью, но астрономической стоимостью.

Открытым так же остаётся ресурс ствола. На сколько его хватает выстрелов? 5? 6? 10?

Какой должна быть дульная энергия, чтобы подбросить (допустим 50кг снаряд, он же с ускорителем) на высоту хотя бы 120км?
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№9
30.01.2019 14:35
Цитата, Восход сообщ. №8
Какой должна быть дульная энергия
mgh (это без учета потерь на сопротивление воздуха - то бишь, в первом приближении)
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№10
30.01.2019 15:06
Цитата, TopGear сообщ. №9
без учета потерь на сопротивление воздуха
Я думаю что сопротивление воздуха на ТАКОМ расстоянии будет играть ОЧЕНЬ заметную роль, учитывая расстояния и калибр.
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№11
30.01.2019 15:26
Цитата, TopGear сообщ. №9
mgh
Дульная энергия рельсотрона - 32 мДж (во всяком случае заявленная)

Цитата, Makc сообщ. №10
Я думаю что сопротивление воздуха на ТАКОМ расстоянии будет играть ОЧЕНЬ заметную роль, учитывая расстояния и калибр.
В том то и прикол, что большая часть траектории полета будет проходить на больших высотах при сильно разряженном воздухе, где сопротивление полету снаряда минимально.

Но я не думаю, что нам нужно кидаться это повторять, у нас своих путей и способов хватает.
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№12
30.01.2019 16:03
Договор по РСМД не рассматривал вопросы артиллерии стратегической дальности. Поэтому и пушка Big Babylon не может его нарушать, хоть и должна стрелять активно-реактивными снарядами. Пока что у США из нарушающих договор только программа по воссозданию КР Tomahawk наземного базирования, программа по разработке БРСД SFM с дальностью до 2250 км и планы по увеличению дальности пуска разрабатываемой сейчас тактической ракеты PRSM Deep Strike до 700 км. Единственное, что они могут быстр реализовать в ближайшие годы это наземный Tomahawk.

Цитата, TopGear сообщ. №1
Интересно - каким именно законам физики это противоречит?!
Законам Коротченко. :)
Цитата, TAMERLAN сообщ. №5
Решения разные, например - кроме обычного метательного заряда, расположенного в каморе казенника, добавляется и присоединённый к снаряду удлинённый заряд метательного ВВ, который двигался вместе со снарядом по мере его продвижения по стволу, тем самым поддерживая в стволе постоянное давление.Или расположения в стволе дополнительных последовательно воспламеняемых разгонных зарядов
В Big Babylon планировали использовать многоканальную пушку с 15 промежуточными метательными зарядами, которые должны были срабатывать со сверхвысокой точностью, разгоняя снаряд до примерно 2400 м/с. Не известно, как бы всё это работало на практике.


Цитата, TAMERLAN сообщ. №5
Такой снаряд мог бы запускать 200-кг спутник на орбиту по цене, которую оценивают в $600 за килограмм.
Только при условии, что спутник способен выдерживать продольные нагрузки в несколько десятков тысяч g. Как бы сам такой спутник дороже нормальной лёгкой ракеты не обошёлся.

Цитата, Makc сообщ. №6
Тут только управляемые на траектории снаряды будут работать, если конечно не СБЧ и особой точности не требуется, тогда можно и "тупой" снаряд запустить.
Big Babylon не наводилась на цель. Всё управление должен был осуществлять сам снаряд.

Цитата, VK сообщ. №7
Я позволю себе уточнить область моих сомнений в осуществимости проекта тем, что на данном этапе технологий получится запустить снаряд без РД с достаточной начальной скоростью, не растеряв её на первом участке преодоления атмосферы (вверх то есть).
Проект "Вавилон" изначально планировался на пике текущих технических возможностей. Естественно не известно, будет всё это на практике работать как нужно или нет. Но сам Джеральд Бюлль считал его реализуемым. Вот и посмотрим, как у США этот проект заладится.
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