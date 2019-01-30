"Суперпушка": США создает запрещенное оружие
СМИ выяснили, что в США разрабатывают нарушающее ДРСМД оружие
США разрабатывают артиллерийское оружие - "суперпушку", которая явно противоречит совместному с Россией Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Отмечается, что новая американская "пушка" способна поражать военно-морские суда с расстояния 1610 км, в то время как ДРСМД запрещает ракеты дальностью от 500 до 5000 км.
Китайские военные эксперты расценили новое американское оружие, которое называют "суперпушкой" - это баллистическая ракета средней дальности. По данным газеты The Global Times, выбранное обозначение орудия является лишь прикрытие для явного нарушения совместного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон намерен выйти в феврале 2019 года.
По словам собеседников издания, "пушечная артиллерия большой дальности", как ее ранее назвал министр сухопутных войск США Марк Эспер, может поражать цель с расстояния 1610 км, в то время как ракета, способная достигать тысячу миль, по ДРСМД считается ракетой средней дальности и, таким образом, нарушает договор.
Именно поэтому, подчеркивает китайский эксперт, в США данное оружие называют "пушкой", а не ракетой.
Статья с мнением экспертов появилась после того, как на минувшей неделе армия США заявила о разработке "суперпушки" (supergun), которая способна поражать китайские военно-морские суда в Южно-Китайском море с расстояния 1000 миль. Однако в таком случае, она противоречит законам физики, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Никакая пушка не способна стрелять на такое расстояние. Для этого должны быть использованы исключительно ракетные технологии. А так как запуск ракет не может осуществляться из пушки, то, соответственно, речь идет, вероятнее всего, о некоей пусковой установке и ракетной системе. Артиллерийский снаряд не сможет преодолеть расстояние в 1600 км, это противоречит всем законам физики", - сказал Коротченко РИА "Новости".
Россия и США в последние годы регулярно выступают с взаимными обвинениями в нарушении договора. Так, в январе 2019 года Министерство обороны России впервые представило зарубежным военным представителям модернизированную ракету 9М729, которая является новой версией орудия для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Однако представители НАТО на презентацию не явились.
Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал показательным игнорирование военными атташе НАТО брифинга российского Минобороны, сообщает ФАН. По мнению политика, таким образом Вашингтон демонстрирует нежелание обсуждать проблемы ДРСМД.
"Безусловно, это более чем показательно, поскольку как раз и говорит о том, что по-прежнему отсутствует настрой на обсуждение проблематики ДРСМД. Какие-то другие модальности, такие как обмен ультиматумами, голословными обвинениями и нежелание слышать партнера, не совсем нас устраивают", - отреагировал Песков на отсутствие представителей Североатлантического альянса на мероприятии военного ведомства РФ.
Кроме того, узнав про новое российское оружие, Вашингтон немедленно обвинил Россию в нарушении договора, так как ее дальность превышает ограничение в 500 км.
Во избежание конфликта США настаивают на уничтожении или модификации ракеты. В противном случае Америка намерена расторгнуть ДРСМД в течение месяца. Минобороны РФ, в свою очередь, настаивают, что максимальная дальность полета 9М729 уже уменьшена на 10 км и составляет 480 км.
Доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков прокомментировал сложившуюся ситуацию в эфире НСН и заявил, что новая ракета РФ соответствует требованиям, однако может быть модернизирована в кратчайшие сроки, если возникнет надобность.
"Если американцы выйдут из договора, то обеспечить создание ракеты на ее основе, с дальностью стрельбы в несколько тысяч километров проблемы не представит. Это можно будет осуществить в достаточно короткое время, но это не касается этой ракеты, это будет новая, созданная на ее основе", - отметил Сивков.
Александра Баландина
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Артиллерийский снаряд не сможет преодолеть расстояние в 1600 км, это противоречит всем законам физики", - сказал Коротченко РИА "Новости".Интересно - каким именно законам физики это противоречит?!
Ballistiki
я не изучал баллистику. Можете процитировать закон, который вы имели ввиду?
Я имел ввиду раздел законов о котором он хотел сказать.Чушь... ничему оно не противоречит. Основная проблема - поддержание в стволе постоянного давления. Решения разные, например - кроме обычного метательного заряда, расположенного в каморе казенника, добавляется и присоединённый к снаряду удлинённый заряд метательного ВВ, который двигался вместе со снарядом по мере его продвижения по стволу, тем самым поддерживая в стволе постоянное давление.Или расположения в стволе дополнительных последовательно воспламеняемых разгонных зарядов
Для примера:
Большой Вавилон
Девять тонн специального метательного заряда суперпушки могли вести огонь 600-кг снарядом на дальность до 1000 километров, или запускать 2000-кг реактивный снаряд. Такой снаряд мог бы запускать 200-кг спутник на орбиту по цене, которую оценивают в $600 за килограмм. Калибр орудия 1000 мм. Известно об испытаниях прототипа 350-мм калибра.Конечно о такой дуре и обычной артиллерии речь не идет, быстрее всего что-то с рельсотроном связанно. Или комбинация.
Я имел ввиду раздел законов о котором он хотел сказать.
ну то есть тоже не знаете.
Я позволю себе уточнить область моих сомнений в осуществимости проекта тем, что на данном этапе технологий получится запустить снаряд без РД с достаточной начальной скоростью, не растеряв её на первом участке преодоления атмосферы (вверх то есть). Если это получится, то дальше снаряд полетит по баллистической траектории и вернётся на Землю. Так что если и есть узкое место, то не в баллистике, а в том как придать снаряду необходимый импульс и из какого материала его сделать, чтобы он не разрушился в атмосфере.
А дальше такой снаряд должен будет двигаться подобно ИСЗ, постоянно "падая" под действием гравитации, пока не войдёт обратно в атмосферу над заданной точкой.
Т.е. теоретически пушку смастрячить можно, но это будет инкарнация Доры примерно с такой же эффективностью, но астрономической стоимостью.
Открытым так же остаётся ресурс ствола. На сколько его хватает выстрелов? 5? 6? 10?
Какой должна быть дульная энергия, чтобы подбросить (допустим 50кг снаряд, он же с ускорителем) на высоту хотя бы 120км?
Какой должна быть дульная энергияmgh (это без учета потерь на сопротивление воздуха - то бишь, в первом приближении)
без учета потерь на сопротивление воздухаЯ думаю что сопротивление воздуха на ТАКОМ расстоянии будет играть ОЧЕНЬ заметную роль, учитывая расстояния и калибр.
mghДульная энергия рельсотрона - 32 мДж (во всяком случае заявленная)
Я думаю что сопротивление воздуха на ТАКОМ расстоянии будет играть ОЧЕНЬ заметную роль, учитывая расстояния и калибр.В том то и прикол, что большая часть траектории полета будет проходить на больших высотах при сильно разряженном воздухе, где сопротивление полету снаряда минимально.
Но я не думаю, что нам нужно кидаться это повторять, у нас своих путей и способов хватает.
Интересно - каким именно законам физики это противоречит?!Законам Коротченко. :)
Решения разные, например - кроме обычного метательного заряда, расположенного в каморе казенника, добавляется и присоединённый к снаряду удлинённый заряд метательного ВВ, который двигался вместе со снарядом по мере его продвижения по стволу, тем самым поддерживая в стволе постоянное давление.Или расположения в стволе дополнительных последовательно воспламеняемых разгонных зарядовВ Big Babylon планировали использовать многоканальную пушку с 15 промежуточными метательными зарядами, которые должны были срабатывать со сверхвысокой точностью, разгоняя снаряд до примерно 2400 м/с. Не известно, как бы всё это работало на практике.
Такой снаряд мог бы запускать 200-кг спутник на орбиту по цене, которую оценивают в $600 за килограмм.Только при условии, что спутник способен выдерживать продольные нагрузки в несколько десятков тысяч g. Как бы сам такой спутник дороже нормальной лёгкой ракеты не обошёлся.
Тут только управляемые на траектории снаряды будут работать, если конечно не СБЧ и особой точности не требуется, тогда можно и "тупой" снаряд запустить.Big Babylon не наводилась на цель. Всё управление должен был осуществлять сам снаряд.
Я позволю себе уточнить область моих сомнений в осуществимости проекта тем, что на данном этапе технологий получится запустить снаряд без РД с достаточной начальной скоростью, не растеряв её на первом участке преодоления атмосферы (вверх то есть).Проект "Вавилон" изначально планировался на пике текущих технических возможностей. Естественно не известно, будет всё это на практике работать как нужно или нет. Но сам Джеральд Бюлль считал его реализуемым. Вот и посмотрим, как у США этот проект заладится.