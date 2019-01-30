Японские военные самолеты приняли участие в учениях в Пакистане

Два противолодочных P3-C прибыли на авиабазу Мехран

27 января командование ВМС Пакистана сообщило о визите двух японских противолодочных самолетов Lokheed P3-C Orion на военно-морскую авиабазу Мехран (провинция Синд).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, японская морская авиация приняла участие в совместных с пакистанской авиацией военно-морских учениях в Аравийском море, целью которых было обеспечение безопасности в регионе и укрепление взаимодействия. Также в честь японских пилотов устроили торжественный ужин и показали им музей ВМС Пакистана.

Согласно официальному заявлению командования пакистанских ВМС, этот визит - "поистине прорывной момент" во взаимоотношениях военных обеих стран.