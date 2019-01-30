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30.01.2019
ИА Regnum

Японские военные самолеты приняли участие в учениях в Пакистане

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Самолет P-3C «Орион»
Самолет патрульной авиации P-3C «Орион» Сил самообороны Японии.
Источник изображения: www.planespotters.net

Два противолодочных P3-C прибыли на авиабазу Мехран

27 января командование ВМС Пакистана сообщило о визите двух японских противолодочных самолетов Lokheed P3-C Orion на военно-морскую авиабазу Мехран (провинция Синд).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, японская морская авиация приняла участие в совместных с пакистанской авиацией военно-морских учениях в Аравийском море, целью которых было обеспечение безопасности в регионе и укрепление взаимодействия. Также в честь японских пилотов устроили торжественный ужин и показали им музей ВМС Пакистана.

Согласно официальному заявлению командования пакистанских ВМС, этот визит - "поистине прорывной момент" во взаимоотношениях военных обеих стран.

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ИА Regnum
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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Япония
Проекты
Военные учения
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