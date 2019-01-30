Вокруг российских самолетов разгорелся "титанический" скандал

Самолетостроителей уличили в использовании несертифицированного "крылатого металла"

Вот уже несколько месяцев внутри российской авиационной отрасли клокочет вулкан страстей. Возмутителем спокойствия выступила военная приемка воронежского авиазавода, или, вернее, Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). В октябре прошлого года военпреды этого подразделения ОАК объявили, что прекращают приемку авиационной продукции ВАСО. Причина - обнаруженные в составе элементов конструкции воронежских самолетов деталей из несертифицированного титана. "МК" располагает копиями документов, свидетельствующих о проблеме с титаном для воздушных судов нескольких типов.

Чтобы понять масштаб авиационных неприятностей, достаточно посмотреть на продуктовый ряд воронежского авиазавода. Сегодня предприятие доделывает партию российско-украинских самолетов Ан148100 для ВКС России. Усиленно готовит к первому полету новейший легкий военно-транспортный самолет Ил112В. Тоже по заказу Минобороны. Изготавливает по кооперации элементы конструкции для самолетов "Сухой Суперджет100". А еще этому предприятию доверена сборка самолетов для специального летного отряда "Россия", осуществляющего перевозку по всему свету руководителей нашей страны. Это так называемые президентские самолеты "Ил96300".

И вот военпреды обнаружили, что последние несколько лет ВАСО закупало у различных поставщиков "неправильные" титановые заготовки. По крайней мере представленные поставщиками копии сертификатов были признаны изготовителем титана - корпорацией "ВСМПО-АВИСМА" - "несоответствующими оригиналам". После этого сразу же была приостановлена приемка производимых в Воронеже работ по самолетам Ил112В, Ан148100, Ил96300, а также по элементам конструкции "Сухой Суперджет100" (RRJ), Ил76МД90А, МС21.

В конструкции этих самолетов активно используется титан - легкий прочный металл серебристо-белого цвета. Одно из его качеств - высокая коррозионная стойкость. А еще прочность титана примерно равна прочности стали, при этом он на 45% легче. Титан на 60% тяжелее алюминия, но прочнее его примерно вдвое.

Естественно, все эти качества касаются титана кондиционного, произведенного по всем нормам металлургического производства, соответствующего техническим требованиям. Образцы которого прошли необходимую экспертизу и проверены на прочность. Все это как раз и призван подтвердить сертификат производителя.

Ну а если у вас на руках вместо нормального сертификата поддельная копия, то, естественно, все заявленные качества титановых заготовок, в том числе прочность, коррозионную стойкость, можно обоснованно подвергнуть сомнению. Что и сделали военпреды.

Условием возобновления приемки было названо "выяснение причин, разработка мероприятий и принятие решения по использованию данного материала (титана. - "МК")".

Напряженная работа продолжалась почти три месяца. Кроме большого количества экспертиз и исследований она включала анализ закупочной деятельности ВАСО и других подразделений ОАК. К работе подключились курирующее авиационную отрасль Министерство промышленности и торговли, а также правоохранительные органы. На днях Минпромторг провел совещание по вопросам "приобретения сертифицированных материалов (титана) предприятиями авиационной отрасли для создания авиационной техники".

Озвученная на нем статистика закупок о многом заставила задуматься. ВАСО и некоторые другие авиастроительные компании в последние годы существенно снизили закупку титана у основного производителя и переключились на многочисленных посредников. Таковых насчитали более десятка. Где те брали титановые заготовки - вопрос отдельный. Есть подозрение, что кто-то оптом приобретал большие партии титана у производителя, а потом "расфасовывал" металл по разным фирмам, эдаким посредническим "рогам и копытам". Как и кому реализовывали "крылатый металл" посредники, установить несложно, поскольку заложенная в советское время система учета самолетных деталей пока жива.

Ну а факт обнаружения поддельных копий сертификатов - это уже повод для разбирательства правоохранительными органами.

Было решено, что приобретенные нелегальным путем титановые заготовки в ВАСО пройдут всесторонние испытания и исследования. По их результатам будет принято решение об их дальнейшем использовании или неиспользовании при строительстве воздушных судов.

А что же делать с теми лонжеронами, закрылками, опорами шасси, которые уже получили комплектующие из неизвестного титана и установлены на самолеты? Было принято решение увеличить количество проверок этих деталей в ходе эксплуатации воздушных судов, обратив особое внимание на прочностные характеристики.

По заключению экспертов, основная часть липовых титановых заготовок пошла на изготовление деталей, не имеющих критического значения для прочности самолетной конструкции и летной безопасности. В основном это различного рода накладки на основные элементы конструкции из дюралюминия. Это, конечно, радует. Но есть и исключения. К примеру, на одном из самолетов Ил96300 (RA96023) из липового титана изготовили особо ответственный кронштейн. Решено его заменить при первых же регламентных работах.

После всей этой титановой истории остается ряд вопросов. Вот что по этому поводу сказал один из бывших руководителей авиационной отрасли еще с советским опытом работы:

- Сплавы титана - это важнейший конструкционный материал. Можно сказать, что это стратегическое сырье для авиастроительной отрасли. Представить, что в советское время кто-то вдруг начал поставлять или приобретать контрафактный титан - просто невозможно. Это, образно говоря, "расстрельное дело". История с несертифицированным титаном на ВАСО - повод серьезно задуматься об организации закупочной деятельности в стратегических предприятиях, эффективности и профессионализме в работе служб безопасности предприятий и действенности системы контроля качества приобретаемого металла. Ведь от продукции этих предприятий - самолетов - зависит и обороноспособность страны, и эффективность вооружения, и безопасность.

Пожалуй, с этими доводами трудно не согласиться. "МК" пока не располагает официальным комментарием от ОАК по данной ситуации. Хотелось бы узнать о том, какие уроки самолетостроители извлекли из титановой истории, был ли кто-нибудь наказан и какие еще предприятия ОАК оказались в ней замешаны.

Сергей Савельев, Олег Божов