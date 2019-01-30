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30.01.2019
РИА Новости

National Interest оценил российские беспилотники "Охотник-Б"

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Опытный образец-демонстратор разведывательно-ударного БЛА по теме "Охотник
Предположительно первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", построенный на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова.
Источник изображения: t.me/fighter_bomber/806

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия разрабатывает новый малозаметный реактивный беспилотник "Охотник-Б", и у этого проекта есть шансы оказаться удачным, пишет National Interest.

Ранее в Сети появились изображения дрона, построенного по схеме "летающее крыло" с редуцированным фюзеляжем. Пользователи тут же окрестили его "Охотником". Первые фотографии новейшего оружия появились еще в 2017 году.


Как сообщили опрошенные журналом эксперты, Москва сейчас занимается несколькими проектами, связанными с беспилотниками, и новое оружие представляет собой результат того, чем разработчики занимались по сей день.

Издание напоминает, что в 2007 году ОКБ "МиГ" показало прототип реактивного дрона "Скат", однако позже работы над проектом прекратились. Для создания нового оружия потребовались новые средства, а также сирийский опыт. Специалисты утверждают, что успех российских ВКС в Сирии был в основном на счету пилотируемых аппаратов - дроны, в свою очередь, не отличались высокой точностью.

Отмечается, что в 2019 году планируются испытания нового беспилотника. По версии экспертов, "Охотник-Б" будет самым тяжелым и быстрым дроном на российском вооружении: он будет летать со скоростью до почти тысячи километров в час и весить около 20 тонн, из-за чего разработчикам придется справиться с рядом проблем, связанных с аэродинамикой, электроникой и других технологических вопросов. Кроме того, считают специалисты, беспилотнику необходимы малые высокоточные управляемые средства поражения, на создание которых также может потребоваться время.

Тем не менее, пишет издание, вероятность того, что "Охотник" все же поступит на вооружение, - велика.

29.01.2019
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
30.01.2019 05:18
Под него новые планирующие бомбы нужны, эквивалентом со 152мм арт снаряд.
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