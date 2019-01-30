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30.01.2019
РИА Новости

США начали производство новых ядерных боеголовок, пишет BI

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Trident I
Трёхступенчатая баллистическая ракета UGM-96A Trident I С-4.
Источник изображения: http://makeyev.msk.ru/

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В американском штате Техас начали производство ядерной боеголовки малой мощности W76-2. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности США.

Отмечается, что W76-2 разработана на основе W76-1, предназначенной для оснащения американских баллистических ракет подводных лодок Trident.

По данным издания, новые боеголовки поступят на вооружение Военно-морских сил США к концу 2019 финансового года.

В свою очередь, сторонники нераспространения ядерного оружия и ряд демократов в конгрессе выступают против производства W76-2.

В прошлом году США заявили о начале разработок перспективного маломощного ядерного оружия. В Пентагоне подчеркивали, что создание боеголовки на основе W76-1 не приведет к увеличению ядерного запаса, а значит, согласуется с обязательствами США по нераспространению оружия массового поражения.

29.01.2019
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Страны
Россия
США
Проекты
Trident
Ядерный щит
ЯО
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