США начали производство новых ядерных боеголовок, пишет BI

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В американском штате Техас начали производство ядерной боеголовки малой мощности W76-2. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности США.

Отмечается, что W76-2 разработана на основе W76-1, предназначенной для оснащения американских баллистических ракет подводных лодок Trident.

По данным издания, новые боеголовки поступят на вооружение Военно-морских сил США к концу 2019 финансового года.

В свою очередь, сторонники нераспространения ядерного оружия и ряд демократов в конгрессе выступают против производства W76-2.

В прошлом году США заявили о начале разработок перспективного маломощного ядерного оружия. В Пентагоне подчеркивали, что создание боеголовки на основе W76-1 не приведет к увеличению ядерного запаса, а значит, согласуется с обязательствами США по нераспространению оружия массового поражения.