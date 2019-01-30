В ФПИ рассказали о работе над "оборонными" проектами

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) работает в настоящее время над 30 "оборонными" проектами в десятках лабораторий, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

"Сейчас фонд работает более чем над 30 проектами. Всего за время функционирования ФПИ было создано 78 лабораторий в ведущих университетах, научно-исследовательских институтах и предприятиях оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, основными потребителями результатов проектов ФПИ являются федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и оборонные предприятия.

"Всего ФПИ заключено 73 соглашения о сотрудничестве, предусматривающих, в том числе, вопросы создания и внедрения результатов интеллектуальной деятельности в отраслях производства высокотехнологичной продукции различного назначения", - рассказали в ФПИ.

В частности, среди наиболее значимых проектов фонда – проект создания детонационного жидкостного ракетного двигателя. Планируется, что результаты проекта будут положены в основу нового класса ракет-носителей.

"Проект разработки волоконно-оптической системы оценки прочности и ресурса композитных конструкций в реальном времени позволил создать "нервную систему" для перспективных типов авиационной техники", - напомнили в фонде.

Кроме того, существенный пласт проектов фонда составляют аддитивные технологии (3D-печать). В рамках этой работы получены технологии аддитивного изготовления полиметаллических изделий, 3D-печати суперконструкционных полимеров нового поколения. В частности, в рамках проекта ФПИ создана технология 3D-печати авиационных двигателей.

ФПИ был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники.