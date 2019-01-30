О пулемете новейшего танка «Армата», «конкуренте» АК-12 и АК-15, автомате АЕК-971, а также о другом новейшем стрелковом оружии «Звезде» рассказал заместитель главного инженера, главный конструктор стрелково-пушечного направления ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» Андрей Махнин.

Пулемет для «Арматы»: разработчик о стрелковом оружии нового поколения

Справка: ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» (ОАО «ЗиД») — российское оборонное предприятие, специализирующееся на выпуске огнестрельного и другого оружия. Основан в 1916 году. Именно здесь во время войны в кратчайшие сроки было запущено массовое производство противотанковых ружей системы Дегтярева (ПТРД), 7,62-мм станковых пулеметов Горюнова (СГ-43). Позже на предприятии был налажен выпуск авиационных пушек «ГШ-23», «ГШ-30», крупнокалиберного пулемета «Корд», гранатомета «АГС-30» и многих других образцов оружия. Разработанный на заводе имени Дегтярева в Коврове под руководством Станислава Ивановича Кокшарова автомат АЕК-971 был принят на вооружение российской армии вместе с АК-12.

Снайперский комплекс «Корд» при довольно внушительной длине ствола весит 12,5 килограмм. За счет чего удалось добиться уменьшения веса оружия?

Снижения веса винтовки 6В7М удалось добиться применением алюминиевых сплавов и пластмассы, оптимизацией конструкции изделия: уменьшения массы деталей без потери прочностных характеристик, применением другой марки стали для изготовления ствола с более высокими прочностными показателями.

«Корд» много лет держал первенство по прицельной дальности стрельбы. Сейчас, с приходом на рынок частных компаний, рекорд в 1500 метров оказался побит. Планируете ли вы как-то модифицировать «Корд» или производить на его базе более дальнобойную винтовку?

ОАО «ЗиД» – предприятие, основной целью которого является производство серийной продукции для нужд Министерства обороны и других силовых ведомств. Изделия 6В7 и 6В7М – армейские снайперские винтовки, предназначенные для стрельбы серийным снайперским патроном с использованием штатной оптики на дальности до 1500 м. Для прицельной стрельбы на большие дистанции необходимы комплексные решения, касающиеся не только самого оружия, но и оптических прицелов и патронов, обеспечивающих максимально стабильные характеристики. В настоящее время решением этих задач занимаются предприятия ВПК.

Какие новые материалы вы планируете использовать в производстве стрелкового оружия?

Работы, направленные на повышение надежности изделий, увеличение эксплуатационных свойств, снижение массогабаритных характеристик, по оценке возможности применения новых материалов (титановых и алюминиевых сплавов, полимерных материалов), защитных покрытий, смазок и т.п. на нашем предприятии ведутся практически всегда. Следует отметить, что к вооружению и военной технике предъявляются высочайшие требования по надежности работы в различных климатических условиях, поэтому данные работы требуют значительной всесторонней проработки и длительных испытаний. При изготовлении стрелкового оружия традиционно используется вся номенклатура марок сталей, выпускаемых отечественными металлургическими предприятиями. На смену деталям из дерева, которое как материал совсем недавно использовалось для изготовления прикладов, цевей, рукояток, пришли разработанные российскими химиками композиционные материалы: армамид, полиамид, полиуретан и др., которые не только позволили удешевить производство оружия, но и улучшить качество продукции, увеличить его долговечность, прочность, снизить вес. Из новых материалов все большее применение находят алюминий и титан, который все более востребован в новых разработках благодаря своей высокой удельной прочности при сравнительно невысокой стоимости.

АЕК-971. Источник: © Виталий Кузьмин

Чем отличается автомат АЕК-971 от АК-12 и АК-15?

Автоматы АК построены по ставшей для них уже классической схеме, а в автоматах КОРД применена схема со сбалансированной автоматикой, что позволяет добиться большей точности стрельбы, особенно при стрельбе из неустойчивых положений. Внешне новые автоматы совсем не похожи на известные автоматы серии АК. Они имеют оригинальный дизайн, обусловленный применением большого количества пластмассовых отливок для изготовления корпусных деталей. Впервые в их конструкции применены детали из легкого и прочного титана. При сравнении с автоматами АК-12 и АК-15 их объединяет только одно – применение в комплектации штатных типов магазина.

Обе модели автоматов 6П67 и 6П68 успешно прошли государственные испытания, получили положительные отзывы от армейских подразделений, проводивших их опытно-войсковую эксплуатацию, по итогам которой образцы автоматов рекомендованы к принятию на вооружение Министерства обороны РФ. Другие силовые ведомства также заинтересованы в приобретении данных изделий.

Как изменились технологии производства стволов в направлении повышения их точности и прочности?

Ствол – наиболее ответственная и важная деталь любого оружия. Для обеспечения наибольшей производительности на ОАО «ЗиД» изготавливаются стволы по технологии холодного радиального обжатия. В технологический процесс получения канала заготовки специально введено хонингование отверстия и последующая обработка канала полировальной пастой, что обеспечивает высокую точность канала заготовки и чистоту его поверхности. Невозможно говорить о технологии изготовления ствола, не упомянув о таком сложном и важном технологическом процессе, как нанесение хромового покрытия. В настоящее время апробирован и находится в стадии отладки технологический процесс совместного хромирования канала ствола и патронника, что позволит ускорить процесс нанесения покрытия. Благодаря кропотливому труду наших специалистов и рабочих достигаются высокие результаты.

Планируете ли вы установку пушки ГШ-23 на колесное шасси?

Вопросами размещения вооружения на объектах бронетехники занимаются проектировщики этой техники. Если на завод поступит такое предложение, мы, конечно же, примем участие в данной работе. В настоящее время ведется разработка пушки АП-23, которая обеспечивает меньшие массу, усилие отдачи и темп по сравнению с пушкой ГШ-23Л, что является актуальным для наземной бронетехники.

ГШ-23Л. Источник: Завод имени В. А. Дегтярева

Какова тактика применения противодиверсионного гранатомета «ДП-64»?

Ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64 предназначен для защиты кораблей (судов), подводных лодок в надводном положении, надводных объектов военного и гражданского назначения, мостов, дамб, портов и береговых сооружений от нападения боевых пловцов вооруженных сил противника. Гранатомет ДП-64 позволяет решать задачу отражения нападения со стороны водоема, где невозможно или нецелесообразно размещение специальных технических средств или совместно с ними. Гранатомет предназначен для использования как при дежурстве на стационарных постах охраны, так и в составе берегового патруля в дневное и в ночное время суток при отсутствии ледяного покрова на водной поверхности. Использование выстрела с сигнальной гранатой СГ-45 позволяет обозначить и подсветить место нахождения боевых пловцов, а выстрел с фугасной гранатой ФГ-45 ударной волной от взрыва на глубинах до 40 м выводит из строя силы противника.

ДП-64. Источник: Завод имени В. А. Дегтярева

Какие изменения вносились в конструкцию пулеметов для танка «Армата»?

Для обеспечения возможности использования 7,62-мм танкового пулемета (ПКТМ) вне боевого отделения (снаружи) бронетанковой техники было разработано к пулемету устройство дистанционного перезаряжания. С его помощью автоматически (по сигналу от оператора) производится первичная постановка подвижных частей пулемета на боевой взвод или осуществляется перезаряжание при получении осечек. В устройстве используется энергия от срабатывания пиропатронов. Дополнительно проведена доработка электроспуска пулемета по его герметизации, чтобы исключить попадание воды внутрь электроспуска при атмосферных осадках или при преодолении водных преград.

Какие перспективные направления работы вы ведете? Каким будет танковый пулемет будущего?

На модернизированный танк Т-90М с дистанционно-управляемым пулеметным модулем устанавливается модернизированный 12,7-мм пулемет 6П49МТ с регулируемым темпом стрельбы, задаваемым аппаратурой объекта. В 2018 г. в рамках ОКР «Прорыв-3-КОРД» с положительным результатом завершены государственные испытания. По серийным пулеметам в настоящее время работы направлены на повышение надежности пулемета за счет применения новых и более качественных материалов для изготовления основных деталей (ствола, ствольной коробки) и внедрения прогрессивных технологий в области защитных покрытий и немеханической обработки металла для улучшения его характеристик, продолжаются работы по обеспечению ресурса стволов при жестких режимах стрельбы, по увеличению возимого боекомплекта.

Какие у предприятия планы на 2019 год?

Мы продолжаем изготавливать серийно стрелково-пушечное вооружение, осуществляем собственные разработки новых изделий различных калибров, ведем постановку на производство изделий, разработанных нашими партнерами, ведутся работы по проектированию и монтажу новых и серийно изготавливаемых образцов, предназначенных для комплектования дистанционно-управляемых модулей.

Александр Пешков